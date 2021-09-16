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Как подготовиться к путешествию на машине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 сентября, 13:54
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Проверьте автомобиль, возьмите с собой все необходимые вещи, не забудьте документы и отправляйтесь в путешествие.
Как подготовиться к путешествию на машине
Как подготовиться к путешествию на машине / Фото: Коллаж: Сегодня

Едете ли вы в командировку или отправляетесь в долгожданный отпуск, поездка на авто должна приносить радость, а не страх и постоянный напряг, что в дороге что-то случится. А для этого важно потратить какое-то время на подготовку своего путешествия .

Что нужно проверить, как подготовить авто, что взять с собой, читайте в наших лайфхаках.

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Как подготовиться к поездке на машине: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Диагностика авто

Как подготовиться к путешествию на авто
Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Unsplash

Перед тем как отправляться в дальнюю и не очень дорогу, важно проверить техническое состояние машины. И если вы заподозрили какую-то неисправность, обязательно посетите СТО.

  1. Обязательно проверяются все жидкости и их уровень: тормозная, охлаждающая, сцепления, а также масло в двигателе.
  2. Далее проверяются ходовая и шаровая опоры, двигатель, наконечники, тяги, тормозные колодки, накладки, лампочки, поворотники .
  3. Проверьте развал схождение и накачайте колеса .
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  • Лайфхак 2. Сбор обязательного набора водителя

Как подготовиться к путешествию на авто
Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Pinterest

У автомобилиста всегда должен быть с собой чемоданчик водителя , даже если машина полностью исправна. Проверьте его комплектацию. Он немаленький, но пусть вещи проваляются без надобности в багажнике, чем наоборот – останутся дома и будут вам нужны позарез. Туда должен входить обязательный набор, а также механические приспособления, запчасти и инструменты на случай поломки и ремонта.

  1. аптечка,
  2. огнетушитель,
  3. знак аварийной остановки или мигающий фонарь,
  4. светоотражающий жилет,
  5. буксировочный трос,
  6. домкрат,
  7. запасное колесо,
  8. баллонный ключ,
  9. автокомпрессор,
  10. набор инструментов: ключи и отвертки,
  11. комплект для ремонта шин,
  12. провода для прикуривания,
  13. предохранители,
  14. комплект свечей,
  15. саперная лопатка,
  16. лейка,
  17. дополнительные жидкости: бензин, масло, антифриз,
  18. рабочие перчатки и тряпки.
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  • Лайфхак 3. Сбор личных вещей

Как подготовиться к путешествию на авто
Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Unsplash

Для комфортной поездки с собой должны быть сменная одежда, зажигалка и необходимые в пути гаджеты: навигатор, антирадар, рация. Проверьте, чтобы они были исправны и заряжены . Также не забудьте:

  1. деньги и документы: права, страховое свидетельство, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра,
  2. теплая одежда,
  3. комплект белья,
  4. спальник или одеяло,
  5. солнцезащитные очки,
  6. вода,
  7. пачка крекеров и леденцов,
  8. туалетная бумага.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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