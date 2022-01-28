Як можна дізнатися країну за кольором паспорта / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Затяті туристи і мандрівники, проходячи паспортний контроль, напевно звернули увагу, що у громадян різних країн відрізняються кольори. головного документа, що засвідчує особу . Як визначити, з якої країни перед вами людина? Прочитайте нашу статтю та подивіться на її паспорт.

У сучасному паспорті може бути біометрична та інша важлива інформація про людину: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер документа, дані про дітей, інформація про візи, фотографія, відбитки пальців тощо.

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Найчастіше вибір кольору паспорта в різних державах обумовлений особливостями географії, історії, політики та релігії. Немає чіткого розмежування по всіх країнах, проте базових кольорів обкладинки налічується чотири: червоний, синій, зелений та чорний.

Як за кольором паспорта визначити країну: лайфхаки

Червоний паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Червоний або бордовий відтінок документа свідчить про те, що перед вами ймовірно громадянин європейської країни. Крім того, бордові паспорти закріплені за деякими країнами Латинської Америки – Перу, Еквадором, Болівією, Колумбією. Вважається, що російський паспорт отримав свій колір у спадок від СРСР.

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Синій паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Сині та блакитні відтінки паспорта говорять про приналежність громадян до США, країн Карибського регіону, Південної Америки – Бразилії, Аргентини, Уругваю та Парагваю. А от синій колір українського паспорта асоціюється із національним прапором.

Зелений паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: unsplash

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Паспортами зеленого кольору володіють жителі більшості мусульманських країн – Саудівська Аравія, Марокко, Пакистан, пояснюючи це тим, що зелений колір був улюбленим у пророка Мухаммеда. Також документи зеленого кольору у громадян багатьох африканських держав, що говорить про приналежність до Економічної спільноти країн Західної Африки: Буркіна-Фасо, Береги Слонової кістки, Нігерії, Сенегалу, Республіки Нігер.

Чорний паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Чорний колір обрали собі Нова Зеландія та багато африканських країн: Ботсвана, Замбія, Ангола, Бурунді, Малаві, Габон та інші. Також цей колір документу мають громадяни Індії, Таджикистану, Хорватії, Мексики, Іраку.

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