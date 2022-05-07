Как почистить диван в домашних условиях

Как легко почистить диван / Фото: Max Vakhtbovych, istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Мягкая мебель при всей своей уютности и красоте имеет свойство накапливать пыль, пачкаться, "ловить" пятна и просто становиться неопрятной. Поэтому следует периодически чистить кресла и диваны , как и другие предметы обихода.

Ранее мы уже делились с вами доступными лайфхаками, которые помогают привести в порядок кожаную мебель. Сегодня расскажем, как почистить диван, обтянутый тканью .

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Удалите пыль с дивана

Удалите пыль с дивана / Фото: freepik.com

Перед влажной чисткой желательно сначала удалить с мебели пыль – это уменьшит общее количество грязи. Пройдитесь по всем плоскостям пылесосом со специальной насадкой или просто с открытой трубой.

Обработайте пятна

Если на диване есть пятна, главное при их удалении – не навредить и не сделать их еще более заметными. Какое бы средство для этого вы ни выбрали, сначала опробуйте его на невидимом участке мебели . Жесткую обивочную ткань можно тереть щеткой, а для мягких лучше использовать губку или салфетку.

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Как сделать чистящий раствор

Вам понадобится:

1 л теплой воды;

4 ст. ложки жидкости для мытья посуды;

5 ст. ложек 9%-го уксуса;

2 ст. ложки соды;

2 ст. ложки глицерина.

В воде растворите средство для мытья посуды и соду. Влейте глицерин и хорошенько перемешайте. Добавьте уксус и снова перемешайте до образования пены.

Как сделать влажную чистку

Как чистить диван / Фото: freepik.com

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За счет пенной консистенции средство лучше проникает в волокна обивки. Взбейте жидкость и, пока пена не осела , нанесите на губку, щетку или ткань. Вотрите средство в диван, особое тщательно протирая загрязненные места. Оставьте на 30 минут. Затем почистите мебель мокрой тряпкой или губкой, почаще промывая ее в чистой воде. Счищайте средство и появившуюся на поверхности грязь до тех пор, пока вода из губки не станет прозрачной.

Как почистить диван лимонным соком

Как почистить диван лимоном / Фото: unsplash

Лимон хорошо очищает любые загрязнения. Но будьте осторожны, потому что кислота осветляет ткань и может оставить пятна.

Вам понадобится:

1 стакан теплой воды;

5 ст. ложек лимонного сока;

5 ст. ложек соды.

Растворите в воде лимонный сок и всыпьте соду. Когда они вступят в реакцию, на поверхности раствора появится пена. Губкой или салфеткой нанесите средство на грязную поверхность дивана и оставьте на 10 минут . Затем хорошенько потрите ткань губкой. Прополощите ее и снова протрите остатки средства с дивана.

Как отмыть диван хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло – это универсальное средство, которое подходит для всех типов обивки мягкой мебели. Будьте осторожны с отбеливающим эффектом , чтобы на диване не осталось пятен. Вспеньте хозяйственное мыло в воде, чтобы получился насыщенный раствор. Почистите диван губкой или щеткой, тщательно втирая пену, в особенно загрязненные места. Замените воду на чистую, прополощите щетку и снова протрите мебель, чтобы полностью смыть средство.

Удалите остатки чистящего средства

После очистки дивана дайте ткани полностью высохнуть. Затем еще раз пропылесосьте мебель , чтобы убрать с поверхности оставшиеся частички средства, пыли или грязи.

Ранее мы рассказывали, как стирать тюль, чтобы потом его не гладить. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.