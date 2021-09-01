Как подготовить клубнику к зимовке / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно основной уход за клубникой осуществляется весной. А потом в течение сезона заботливые хозяева пожинают плоды и снимают хороший урожай ягод. Однако побеспокоиться о будущем плодоношении клубники нужно и в конце сезона. Как это правильно сделать, читайте наши лайфхаки.

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Клубника может плодоносить спустя 2-3 месяца после того, как сходит снег, а за такое короткое время ей бывает сложно накопить ресурсы для хорошего урожая. Так что готовиться к плодоношению растение начинает уже с осени. Если вы хотите весной получить в большом количестве качественные ягоды, побеспокоиться об этом следует уже сейчас.

Как готовить клубнику к зиме: лайфхаки

Лайфхак 1. Удаление старых листьев

Обрезать старую и отмирающую листву у растения нужно острым секатором – так вы не повредите точки роста новых листьев. А еще такой метод защитит клубнику от болезней, возбудители которых живут на старых листьях.

Лайфхак 2. Рыхление и полив

Как готовить клубнику к зимовке / Фото: Pinterest

Между рядами клубники нужно прополоть сорняки и сделать рыхление на глубину примерно 10 см, но при этом не повредить корни. Кусты со слишком оголенными корнями нужно удалить. Сделайте окучивание, стараясь не засыпать сердечко. Полив должен быть нечастым, но обильным.

Лайфхак 3. Удаление усов

Если убрать усы у клубники, это поможет накопить полезные вещества для закладки почек. А вот если вы планируете увеличить плантацию, то усы следует укоренять. Выбирайте самые сильные и мощные розетки.

Лайфхак 4. Мульчирование

Как готовить клубнику к зимовке / Фото: Pixabay

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Процедура мульчирования в значительной степени поможет избавиться от сорняков на участке и избавит от процедуры рыхления. Также у клубники уменьшится потребность в поливе.

Лайфхак 5. Подкормка

После окончания сезона активного плодоношения у культуры начинается фаза роста и подготовки к зимовке. А потому в этот период важно подкармливать клубнику. Ей необходимо:

азот – для активного роста листьев и побегов; калий – для подготовки культуры к зиме; фосфор – для развития корневой системы и закладки новых почек.

Лайфхак 6. Укрытие

Как готовить клубнику к зимовке / Фото: Pinterest

Плантации клубники нуждаются в укрытии на зиму, иначе корни растений, которые находятся неглубоко, будут подвержены сильным морозам. Этот процесс проводится, когда температура воздуха снижается до -1 градуса мороза. В качестве укрывного материала практично использовать солому, сухие листья, сосновую хвою и другие натуральные средства или плотное агроволокно.

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