Как подготовить луковицы гладиолусов к весенней посадке

Как подготовить луковицы к посадке / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Собираетесь высаживать перезимовавшие луковицы или покупаете в магазине – перед посадкой в грунт их нужно обработать. Как правильно это сделать, чтобы гладиолусы быстро укоренились , пошли в рост и порадовали обильным цветением, читайте в нашей статье.

Как подготовить луковицы гладиолусов: лайфхаки

Лайфхак 1. Сроки

Гладиолусы можно высаживать в апреле-мае / Фото: pinterest

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Луковицы гладиолусов достают из хранилища примерно за 2-4 недели до предполагаемой даты высадки в землю. Возвратные весенние заморозки уже должны миновать, а почва на глубине 8-10 см должна прогреться до +8-10 градусов. Это может быть это вторая половина апреля или начало мая. Можете ориентироваться на время высадки помидоров.

Лайфхак 2. Очистка

Луковицы должны быть чистыми и здоровыми / Фото: pinterest

Осмотрите луковицы и аккуратно очистите от верхних сухих чешуек и остатков донца, при этом не повредив росток. У здоровых луковиц чистый и гладкий вид . Также на них не должно быть повреждений и признаков каких-либо заболеваний.

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Небольшие пятна на поверхности луковиц могут оказаться паршой . Пораженные места можно обрезать до здоровой ткани, смазать зеленкой или обработать толченным углем.

Если луковицы выглядят, как пересушенные, мучнистые и шершавые – это признак трипсов , и от таких растений лучше избавиться.

Вдавленные коричневые пятна на луковицах свидетельствуют о фузариозе – такие экземпляры также вряд ли получится вылечить.

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Лайфхак 3. Яровизация

Солнечный свет ускорит рост / Фото: pinterest

Очищенные луковицы нужно выложить на светлое прохладное место, но не под прямые солнечные лучи, ростками вверх. Это активизирует ростовые почки , и луковицы быстрее укоренятся и зацветут. Под действием света луковицы позеленеют и будут лучше противостоять грибковым заболеваниям и вредителям. К моменту высадки в грунт луковица гладиолуса должна иметь ростки 3-5 см и набухшие корневые бугорки.

Лайфхак 4. Замачивание

Как протравливать луковицы гладиолусов / Фото: pinterest

Если вы уверены в здоровье и качестве луковиц, то их можно и не обрабатывать. Но вот если на луковицах были повреждения, то перед высадкой в землю их нужно протравить 20-30 минут в растворе фунгицида, медного купороса или в марганцовке. Это станет профилактикой от болезней. Также после обеззараживания посадочный материал можно вымочить в растворе стимулятора роста, особенно, если ростки не появились в процессе яровизации.

Лайфхак 5. Проращивание

Гладиолусы не нуждаются в проращивании / Фото: pinterest

А вот проращивать гладиолусы перед высадкой не нужно. Эти цветы достаточно быстро зацветают, успевают полностью вызреть и заложить цветочные почки. Но если луковицы проросли уже в процессе хранения, то их желательно посадить в горшочки с землей, а уже затем перевалить в открытый грунт, когда позволит погода. Чтобы сдержать рост луковиц раньше времени, их нужно поместить в прохладное место – не выше +4°С, к примеру, в холодильник.

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