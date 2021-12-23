Как подготовить прихожую к слякоти и снегу

Как оборудовать прихожую для мокрой одежды и обуви / Фото: Коллаж: Сегодня

Холодное время года подразумевает частые дожди и снегопады, морось и повышенную влажность . А это, соответственно, ведет за собой дополнительные хлопоты по высушиванию верхней одежды и обуви, а также мытью и уборке в доме.

Есть несколько несложных лайфхаков по усовершенствованию прихожей, которые упростят вам жизнь, сделают чище жилье и позволят одеваться в сухую и приятно пахнущую одежду перед выходом на улицу.

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Как подготовить прихожую к грязи и снегу: лайфхаки

Лайфхак 1. Щетки

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Начните ухаживать за своей прихожей еще с улицы. Обстучите ноги , чтобы сбить прилипший снег. А перед порогом установите специальные щетки, которые освободят от снега и грязи вашу обувь, и вы не понесете влагу в дом.

Лайфхак 2. Коврик

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

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В слякотное и мокрое время года обязательно обзаведитесь ковриком возле входа или даже двумя – за и перед дверью. Отодвиньте дорожку, чтобы она не намокла, и коврик лежал отдельно на полу. Под него поместите целлофан – он не даст влаге запятнать ваш пол. Сверху постелите сухую тряпку – на ней будет оседать первичная грязь с обуви, и ее гораздо легче прополоскать, чем мыть сам коврик. А основная влага будет впитываться в коврик, который затем нужно просушить.

Лайфхак 3. Тряпки

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Раздевайтесь и разувайтесь на коврике. И сразу же промокните мокрую обувь салфеткой или тряпкой, приготовленной заранее. Не стоит оставлять все на потом, удаляйте воду, чтобы она не успела впитаться в сапоги и кроссовки. Так ваша обувь просохнет гораздо быстрее.

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Лайфхак 4. Поддоны

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

В борьбе с грязью и водой помогают обыкновенные пластиковые поддоны, в которые на промежуточном этапе можно ставить уличную обувь. Их мыть намного проще, чем весь пол. Это может быть емкость с решеткой, похожая на кошачий лоток. Или ящик с гигроскопичным наполнителем, чтобы было куда стекать воде.

Лайфхак 5. Полочки

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Не спешите отправлять грязную и сырую обувь в закрытый шкаф, иначе затхлость и плесень будут обеспечены. Соорудите в прихожей открытые полочки, этажерки, калошницы или крючки, чтобы обеспечить к обуви доступ воздуха.

Лайфхак 6. Место для одежды

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Заснеженное пальто или мокрую куртку не стоит забрасывать на общую вешалку, потому что и она не высохнет, и одежда, которая там уже есть, вымокнет. В результате – сырые вещи, постоянная затхлость и неприятный запах. Оптимально вешать мокрую верхнюю одежду на плечики, которые ускорят ее высыхание, и на отдельную стойку. А на пол постелите тряпку, на которую будут стекать капли.

Лайфхак 7. Место для зонтиков и сумок

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Зонтики, сумки, шапки – с них успеет натечь изрядная лужа в прихожей , пока вы разденетесь и приступите к их высушиванию. А потому продумайте место, куда их поместить сразу после того как вы вошли в дом со снежной и дождливой улицы. Для этого удобна стойка с крючками, а под нее положите тряпку.

Лайфхак 8. Собака

Как подготовить прихожую к грязи и снегу / Фото: pinterest

Приучите четвероногого друга после прогулки терпеливо ждать на коврике, пока вы разденетесь сами и обработаете его грязные мокрые лапы. Для этого удобнее не вести его в ванную через полдома, а заранее приготовить ведро с тряпкой в прихожей.

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