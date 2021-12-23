Як підготувати вітальню до сльоти та снігу

Як обладнати вітальню для мокрого одягу та взуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Холодна пора року передбачає часті дощі та снігопади, мряку та підвищену вологість . А це, відповідно, спричиняє додатковий клопіт із висушування верхнього одягу та взуття, а також миття та прибирання в будинку.

Існує кілька нескладних лайфхаків з удосконалення вітальні, які спростять вам життя, зроблять чистіше житло і дозволять одягатися в сухий одяг, що приємно пахне, перед виходом на вулицю.

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Як підготувати вітальню до бруду та снігу: лайфхаки

Лайфхак 1. Щітки

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Почніть доглядати за своєю вітальнею ще з вулиці. Обстукайте ноги , щоб збити сніг, що прилип. А перед порогом встановіть спеціальні щітки, які звільнять від снігу та бруду ваше взуття, і ви не понесете вологу у дім.

Лайфхак 2. Килимок

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

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У сніжну та мокру пору року обов'язково обзаведіться килимком біля входу або навіть двома – за і перед дверима. Відсуньте доріжку, щоб вона не намокнула, і килимок лежав окремо на підлозі. Під нього помістіть целофан – він не дасть волозі заплямувати вашу підлогу. Зверху постеліте суху ганчірку – на ній осідатиме первинний бруд із взуття, і її набагато легше прополоскати, ніж мити сам килимок. А основна волога вбиратиметься в килимок, який потім потрібно просушити.

Лайфхак 3. Ганчірки

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Роздягайтесь і розувайтеся на килимку. І одразу ж промокніть мокре взуття серветкою або ганчіркою, приготовленою заздалегідь. Не варто залишати все на потім, видаляйте воду, щоб вона не встигла вбратися в чоботи та кросівки. Так ваше взуття просохне набагато швидше.

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Лайфхак 4. Піддони

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

У боротьбі з брудом та водою допомагають звичайні пластикові піддони, у які на проміжному етапі можна ставити вуличне взуття. Їх мити набагато простіше, ніж усю підлогу. Це може бути ємність із решітками, схожа на котячий лоток. Або ящик із гігроскопічним наповнювачем, щоб було куди стікати воді.

Лайфхак 5. Полички

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Не поспішайте відправляти брудне та сире взуття у закриту шафу, інакше затхлість та цвіль будуть забезпечені. Зробіть у передпокої відкриті полички, етажерки, калошниці або гачки, щоб забезпечити взуттю доступ повітря.

Лайфхак 6. Місце для одягу

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Засніжене пальто або мокру куртку не варто закидати на загальну вішалку, бо і вона не висохне, й одяг, який там уже є, вимокне. В результаті – сирі речі, постійна затхлість та неприємний запах. Оптимально вішати мокрий верхній одяг на плічка, які прискорять його висихання, та на окрему стійку. А на підлогу постеліть ганчірку, на яку стікатимуть краплі.

Лайфхак 7. Місце для парасольок та сумок

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Парасольки, сумки, шапки – з них встигне натекти неабияка калюжа у передпокої , поки ви роздягнетеся і приступите до їх висушування. А тому продумайте місце, куди їх помістити одразу після того, як ви увійшли до будинку зі снігової та дощової вулиці. Для цього буде зручною стійка з гачками, а під неї покладіть ганчірку.

Лайфхак 8. Собака

Як підготувати передпокій до бруду та снігу / Фото: pinterest

Привчіть чотирилапого друга після прогулянки терпляче чекати на килимку, поки ви роздягнетеся самі і обробите його брудні мокрі лапи. Для цього зручніше не вести його у ванну через півбудинку, а заздалегідь приготувати відро з ганчіркою у передпокої.

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