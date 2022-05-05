Как покрасить волосы в домашних условиях

Чтобы сменить имидж, есть несколько видов красителей / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Хотите получить результат окрашивания волос не хуже, чем в парикмахерской? Для новичков эта процедура может показаться сложной, но вполне осуществимой. Достаточно знать некоторые нюансы и набить руку.

Как выбрать краску для волос

Красители для волос условно делят на виды:

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натуральный – это хна и басма, а также ромашка, грецкий орех, луковая шелуха, чай, кофе. Они не причиняют никакого вреда волосам, но имеют скромный выбор оттенков.

– это хна и басма, а также ромашка, грецкий орех, луковая шелуха, чай, кофе. Они не причиняют никакого вреда волосам, но имеют скромный выбор оттенков. физический – эти краски содержат химический красящий пигмент, но без аммиака и перекиси водорода. Он лишь обволакивает волос, но не проникает внутрь. Из-за чего такие краски нестойкие.

– эти краски содержат химический красящий пигмент, но без аммиака и перекиси водорода. Он лишь обволакивает волос, но не проникает внутрь. Из-за чего такие краски нестойкие. химический – наиболее популярный вид красителя. В их состав входит собственно краска и оксид. Смена цвета происходит за счет проникновения внутрь волоса молекул красителя, которые имеют разнообразную палитру оттенков и стойкость, а также хорошо закрашивают седину. Пользоваться ими можно не чаще одного раза в месяц, а подкрашивать корни допустимо раз в две недели.

Определитесь с типом краски и выберите свой оттенок. Производители красок предоставляют каталоги и сервисы для подбора цвета. Если вы хотите изменить образ, выбирайте оттенок на 1-2 тона светлее или темнее нынешнего цвета.

Определитесь с типом и цветом краски для волос / Фото: freepik.com

А вот кардинально менять имидж , к примеру, из брюнетки в блондинку или мелирование, в домашних условиях не стоит – цвет может не соответствовать, а волосы пострадают.

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Подготовительный этап

Чтобы покрасить волосы в домашних условиях, помимо краски, вам потребуются инструменты и инвентарь :

специальная накидка или старая одежда, которую не жаль испачкать краской; кисть для окрашивания волос; расческа с мелкими зубьями; пластиковая мисочка для смешивания краски и окислителя; пластиковые зажимы, крабики или заколки для волос; перчатки – обычно есть комплекте с краской или же медицинские; жирный крем.

Предостережения перед окрашиванием

Не нужно красить волосы после химической завивки ранее, чем через две недели .

. Нельзя красить волосы, если на коже головы есть ссадины или другие повреждения .

. Разведенную краску для волос нельзя использовать несколько раз .

. Перед окрашиванием химической краской желательно провести тест на аллергию , нанеся средство на запястье или внутреннюю часть локтя. Если за 10-15 минут кожа останется нормальной, не появится покраснение, зуд, жжение, можно краситься.

, нанеся средство на запястье или внутреннюю часть локтя. Если за 10-15 минут кожа останется нормальной, не появится покраснение, зуд, жжение, можно краситься. Обязательно следуйте инструкции , указанной на упаковке краски.

Как правильно наносить краску на волосы

Разделите волосы на четыре условные зоны , сделав два пробора – от лба к затылку и от уха до уха. Каждую зафиксируйте зажимом. Наденьте накидку и перчатки и разведите краску по инструкции. Нанесите на уши, шею и линию роста волос жирный крем или вазелин , чтобы краска не впиталась в кожу. Нанесите кисточкой краску по проборам : от лба к затылку, от виска к виску. Затем начинайте красить корни на затылке – там температура тела ниже, потому процесс окрашивания будет проходить медленнее. А виски окрашивают в последнюю очередь. Отделите тонкую прядь, нанесите немного краски, начиная с корней , и откиньте ее на макушку, чтобы не мешала. Переходите к следующей. После этого оставшуюся краску распределите по всей длине волос. Расчешите их и соберите в пучок и завяжите пленкой. Время выдержки, указанное на упаковке, отсчитывают после того, как вся краска будет нанесена на волосы . Смойте краску теплой водой, и промывайте до чистой воды , можно с шампунем. Затем нанесите бальзам для окрашенных волос или сделайте соответствующую маску и еще раз промойте волосы. Оттереть краску с кожи головы, рук и шеи поможет мицеллярная вода, спирт или средство для снятия макияжа.

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