Как правильно хранить джинсы: подробные лайфхаки с фото

Как складывать джинсы / Фото: Коллаж: Сегодня
У всех современных людей наверняка есть джинсы, и далеко не одна пара. Это модная, практичная, удобная одежда. Но в то же время тяжелая, громоздкая и может занимать много места в шкафу. А при неправильном хранении деним имеет свойство заламываться и затираться не там, где нужно.
Как правильно складывать джинсы, чтобы их не испортить и при этом они не занимали все пространство на полке? Читайте наши лайфхаки.
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Как складывать джинсы: лайфхаки
- Лайфхак 1. Вешалка
Лучший способ хранения джинсов – это вешалка, на которой они не помнутся Достаточно лишь зацепить петельками за специальные крючки на вешалке и отправить брюки в шкаф. Минус этого способа в том, что потребуется место в высоком шкафу.
- Лайфхак 2. Перекладина
Если свободного места во всю длину джинсов в вашем шкафу не наблюдается, можно перекинуть брюки через горизонтальную планку. Главное, чтобы она была широкой – тогда штаны не заломятся посередине.
- Лайфхак 3. Метод Мари Кондо
1. Загните шаговый треугольник.
2. Сложите джинсы пополам, чуть-чуть недотягивая низ штанин до пояса.
3. Затем еще сложите джинсы втрое.
- Лайфхак 4. Способ кармашек
1. Загните треугольник и заверните верхнюю часть, до какого размера вы хотите сложить джинсы.
2. Сложите нижнюю часть вдвое.
3. А затем вложите нижнюю часть в образованный верхний кармашек.
- Лайфхак 5. Способ рулон
Загните вверху шаговый треугольник, а нижнюю часть скрутите рулоном.
- Лайфхак 6. Способ для чемодана
1. Верхнюю штанину отогните в сторону под прямым углом.
2. Скрутите джинсы до конца.
3. Наденьте отогнутую штанину сверху на рулон.
- Лайфхак 7. Простой способ
1. Обе штанины сложите вдвое.
2. Загните их еще раз вдвое.
3. А затем сложите их друг на друга.
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