Як правильно зберігати джинси: детальні лайфхаки з фото

Як складати джинси / Фото: Колаж: Сьогодні
У всіх сучасних людей напевно є джинси, і далеко не одна пара. Це модний, практичний, зручний одяг. Але в водночас важкий, громіздкий і може займати багато місця в шафі. А при неправильному зберіганні денім має властивість заламуватися і затиратися не там, де потрібно.
Як правильно складати джинси, щоб їх не зіпсувати і при цьому вони не займали весь простір на полиці? Читайте наші лайфхаки.
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Як складати джинси: Лайфхак
- Лайфхак 1. Вішалка
Найкращий спосіб зберігання джинсів – це вішалка, на якій вони не помнуться Достатньо лише зачепити петельками за спеціальні гачки на вішалці і відправити штани в шафу. Мінус цього способу в тому, що потрібно місце у високій шафі.
- Лайфхак 2. Перекладина
Якщо вільного місця на всю довжину джинсів у вашій шафі не знайдеться, можна перекинути штани через горизонтальну планку. Головне, щоб вона була широкою – тоді штани не заломляться посередині.
- Лайфхак 3. Метод Марі Кондо
1. Загніть кроковий трикутник.
2. Складіть джинси навпіл, трохи недотягуючи низ штанин до пояса.
3. Потім ще складіть джинси тричі.
- Лайфхак 4. Спосіб кишенька
1. Загніть трикутник і загорніть верхню частину, до якого розміру ви хочете скласти джинси.
2. Складіть нижню частину вдвічі.
3. А потім вкладіть нижню частину в утворену верхню кишеньку.
- Лайфхак 5. Спосіб рулон
Загніть вгорі кроковий трикутник, а нижню частину скрутіть рулоном.
- Лайфхак 6. Спосіб для валізи
1. Верхню штанину відігніть у бік під прямим кутом.
2. Скрутіть джинси до кінця.
3. Вдягніть відігнуту штанину зверху на рулон.
- Лайфхак 7. Простий спосіб
1. Обидві штанини складіть вдвічі.
2. Загніть їх ще раз вдвічі.
3. А потім складіть їх одну на одну.
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