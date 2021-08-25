Як правильно зберігати джинси: детальні лайфхаки з фото

Як складати джинси / Фото: Колаж: Сьогодні

У всіх сучасних людей напевно є джинси, і далеко не одна пара. Це модний, практичний, зручний одяг. Але в водночас важкий, громіздкий і може займати багато місця в шафі. А при неправильному зберіганні денім має властивість заламуватися і затиратися не там, де потрібно.

Як правильно складати джинси, щоб їх не зіпсувати і при цьому вони не займали весь простір на полиці? Читайте наші лайфхаки.

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Як складати джинси: Лайфхак

Лайфхак 1. Вішалка

Як скласти джинси / Фото: Unsplash

Найкращий спосіб зберігання джинсів – це вішалка, на якій вони не помнуться Достатньо лише зачепити петельками за спеціальні гачки на вішалці і відправити штани в шафу. Мінус цього способу в тому, що потрібно місце у високій шафі.

Лайфхак 2. Перекладина

Як скласти джинси / Фото: Unsplash

Якщо вільного місця на всю довжину джинсів у вашій шафі не знайдеться, можна перекинути штани через горизонтальну планку. Головне, щоб вона була широкою – тоді штани не заломляться посередині.

Лайфхак 3. Метод Марі Кондо

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Загніть кроковий трикутник.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Складіть джинси навпіл, трохи недотягуючи низ штанин до пояса.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. Потім ще складіть джинси тричі.

Лайфхак 4. Спосіб кишенька

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Загніть трикутник і загорніть верхню частину, до якого розміру ви хочете скласти джинси.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Складіть нижню частину вдвічі.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

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3. А потім вкладіть нижню частину в утворену верхню кишеньку.

Лайфхак 5. Спосіб рулон

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

Загніть вгорі кроковий трикутник, а нижню частину скрутіть рулоном.

Лайфхак 6. Спосіб для валізи

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Верхню штанину відігніть у бік під прямим кутом.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Скрутіть джинси до кінця.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. Вдягніть відігнуту штанину зверху на рулон.

Лайфхак 7. Простий спосіб

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Обидві штанини складіть вдвічі.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Загніть їх ще раз вдвічі.

Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. А потім складіть їх одну на одну.

Дивіться відео про історію моделі розміром XLL:

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