Как правильно стерилизовать банки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сезон заготовок на зиму в самом разгаре. Но чтобы ваша работа не омрачилась испорченной закаткой и бомбажом, важно правильно обрабатывать банки перед консервацией.

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Перед тем как подвергать банки обработке горячей температурой, обязательно проверьте их на целостность , чтобы на стекле не было сколов и трещин.

Как стерилизовать банки: лайфхаки

Лайфхак 1. Пар

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Один из наиболее щадящих способов обработки банок перед закаткой – обработка паром. Для этого кипятят кастрюлю с водой, сверху кладут решетку, на которую устанавливают банки вверх дном. Затем снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце также вверх дном.

маленьким банкам достаточно 6-8 минут ; банки объемом 1-2 л обрабатываются 10-15 минут ; банки 3 л и больше должны пропариться 20-25 минут .

Лайфхак 2. Чайник

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Если вам нужно немного маленьких банок, их можно обработать паром над чайником. Налейте в него воду наполовину, поставьте вскипятить и повесьте на горлышко банку на 8-10 минут . Затем перенесите ее на чистое полотенце, а на ее место повесьте следующую банку.

Лайфхак 3. Духовка

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Большая часть патогенных микроорганизмов погибает при температуре 100°С. Таких условий можно достичь, если поставить банки в холодную духовку и выставить температуру на 100-110°С . Время стерилизации, независимо от объема тары – 20 минут с момента, когда духовка разогреется до указанной температуры.

Затем выключите духовку и оставьте на несколько минут, чтобы банки немного остыли. Доставайте емкости сухим, а не мокрым полотенцем, иначе стекло может лопнуть из-за перепада температур.

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Лайфхак 4. Мультиварка или пароварка

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Наполните чашу мультиварки или пароварки водой и положите в нее крышки. Установите насадку пара и поместите на нее банки горлышком вниз. Выберите режим " Варка на пару ". После закипания банки должны стерилизоваться столько же, сколько и над кастрюлей. Затем перенесите банки и крышки на чистое сухое полотенце до высыхания.

Лайфхак 5. Микроволновая печь

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Вообще микроволновка не слишком подходит для стерилизации. Принцип ее работы в том, что магнитные волны воздействуют на молекулы за счет разности зарядов, а стекло является диэлектриком. Но вот если налить в банки воду, их можно простерилизовать.

Наполните банки на 1,5-2 см водой, поставьте в микроволновку, выберите максимальную мощность и включите таймер на 5 минут . Когда вода закипит, а банки изнутри покроются крупными каплями, слейте воду и перенесите банки горлышком вниз на чистое сухое полотенце.

Лайфхак 6. Кипяток

Как стерилизовать банки / Фото: Pinterest

Поместите банки в кастрюлю, налейте воду так, чтобы она полностью их покрыла. Доведите воду до кипения и проварите банки 15-20 минут . Затем перенесите их на чистое полотенце горлышком вниз, чтобы они полностью высохли.

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