Как правильно вести конспекты

Как писать конспект / Фото: Коллаж: Сегодня

Конспект нужен и полезен везде, где бы вы ни учились: в школе, в университете, на курсах, при чтении учебников и других познавательных книг. Конспектирование помогает лучше зафиксировать полученную информацию в памяти и выуживать ее в нужный момент.

На первый взгляд, конспектировать несложно, нужно только записывать услышанную или прочитанную информацию. Однако такое копирование в тетрадь слово в слово не принесет пользы. Какой смысл просто переписать книгу?

Несколько полезных лайфхаков значительно облегчат жизнь учащихся и помогут вести по-настоящему качественные конспекты, в которых легко ориентироваться и находить всю информацию.

Как писать конспект: лайфхаки

Лайфхак 1. Писать ключевое

Как вести конспект / Фото: Unsplash

Внимательно слушайте (или читайте) лекцию и конспектируйте только самую важную информацию . Не нужно писать каждое слово – кроме физической усталости рук, нагромождения текста и страха не успеть за лектором, это ничего не принесет. Фиксируйте незнакомые слова и понятия, которые лучше всего отражают тему: имена, даты, примеры. Не стоит подробно писать то, что вы уже и так знаете.

Лайфхак 2. Сокращения

Как вести конспект / Фото: Unsplash

Полезно один раз потратить время на составление собственной системы сокращений и обозначений, к примеру, на обложке конспекта сделать ключ-расшифровку . Зато потом у вас будет значительно экономиться время на написание длинных слов. К примеру, "озн." вместо "означает", "ф-ция" вместо "функция". Также полезны аббревиатуры.

Лайфхак 3. Структурирование

Как вести конспект / Фото: Unsplash

Чем нагляднее текст конспекта, тем легче в нем ориентироваться и проще запоминать. Ставьте даты лекций, записывайте темы и подтемы, делайте параграфы, пункты и списки. Для наглядности не лепите все в одну кучу, делайте отступы между строчками, соблюдайте поля. Чаще разбивайте текст на логические абзацы.

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Лайфхак 4. Визуализация

Как вести конспект / Фото: Unsplash

Для оформления конспекта и большей понятности хорошо использовать графику, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, рамки. Человеческий мозг лучше воспринимает большой объем информации, если ее оформить более наглядно и разбавить сухой текст. Также полезно употреблять символы: различные стрелки и облачка, пометки на полях, восклицательные и вопросительные знаки.

Лайфхак 5. Цвета

Как вести конспект / Фото: Pixabay

Важные термины, основные тезисы, вопросы и примеры по тексту можно выделять маркерами или писать цветными ручками. Глазам намного легче будет ориентироваться в таком конспекте. Главное – не раскрашивайте записи, а выберите 3-4 основных цвета для пометок.

Лайфхак 6. Доработка

Как вести конспект / Фото: Unsplash

Сразу после занятия перечитайте конспект и, пока вы все помните, исправьте ошибки, заполните пробелы, допишите предложения. Задайте себе вопросы, что осталось непонятно, и обязательно найдите ответы в интернете или учебниках. Готовясь к занятиям, дорабатывайте свои записи , уточняйте детали, которые, возможно, пропустили или не поняли в прошлый раз. Перед следующей лекцией освежите в памяти прошлые занятия, пробежав глазами по конспекту.

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