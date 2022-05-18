Как применять соду на участке: ТОП-7 лайфхаков для садоводов

Как использовать соду на даче / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Обыкновенная пищевая сода просто незаменима в быту. Она хорошо всем известна как разрыхлитель, вычиститель и отбеливатель. Соду добавляют в тесто и напитки, ею чистят посуду и зубы, в ней замачивают белье и драгоценности.

Сода также обладает и другими качествами, за которые ее особенно ценят садоводы и огородники. Ранее мы уже рассказывали, как с помощью соды вырастить неимоверно вкусные помидоры. Как еще можно использовать соду на даче и приусадебных участках, читайте наши лайфхаки.

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Сода на дачном участке: лайфхаки

Сода спасает от мучнистой росы

Сода борется с мучнистой росой / Фото: Pinterest

Такая грибковая напасть, как мучнистая роса, может нанести серьезный урон вашему урожаю. От нее страдают многие садово-огородные культуры и цветы. Садоводы нашли надежное средство от мучнистой росы. Нужно в 1 литре воды растворить 1 ст. ложку соды, добавить 1 ст. ложку растительного масла и 1 ст. ложку жидкости для мытья посуды. Этим раствором с помощью пульверизатора опрыскать растения в сухую погоду и повторить обработку через неделю.

Сода омолаживает розы

Сода омолаживает розы / Фото: Pinterest

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Чтобы эти красивейшие растения начали образовывать побеги, воспользуйтесь простым рецептом. В 5 литрах воды растворите 1 ч. ложку соды, 1 ч. ложку сульфата магния и пол чайной ложки нашатырного спирта. Этим раствором опрыскайте кусты роз.

Сода избавляет от сорняков

Сода избавляет от сорняков / Фото: Pinterest

Если вам надоели сорняки на дорожках и тротуарной плитке, приготовьте содовый раствор и обильно полейте траву. Вам понадобится 2 ст. ложки соды на 1 л воды. А примерно через месяц вновь повторите обработку.

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Сода борется с гусеницами

Сода борется с гусеницами / Фото: Pinterest

На молодых листьях капусты часто заводятся гусеницы, которые любят полакомиться урожаем. Избавиться от них можно, смешав в равной пропорции соду с мукой и равномерно посыпав почву и растения.

Сода изгоняет тлю

Сода изгоняет тлю / Фото: Pinterest

В период цветения растения, а также перед сбором урожая не рекомендуется обрабатывать культуры ядохимикатами. Тля как будто чувствует это и активно атакует растения. Для борьбы с ней сделайте содовый раствор: 2 ч. ложки соды на 1 л воды. И обработайте растения.

Сода регулирует кислотность почвы

Сода регулирует кислотность почвы / Фото: Pinterest

Пищевая сода – самая доступная щелочь, с помощью которой можно исправить слишком закисленную почву на участке. Для этого растворите соду в воде из расчета 100 г на 1 литр. Этой жидкостью пролейте свежевскопанную землю.

Сода улучшает виноград

Сода улучшает вкус винограда / Фото: Pinterest

Когда виноград начинает созревать, его полезно обработать 5%-м раствором пищевой соды. Во-первых, это защитит растение от серой гнили, а во-вторых, сделает ягоды еще слаще.

Ранее мы рассказывали, как применять золу на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.