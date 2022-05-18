Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

Як використовувати соду на дачі / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Звичайна харчова сода просто незамінна в побуті. Вона добре всім відома як розпушувач, очищувач і відбілювач. Соду додають у тісто і напої, нею чистять посуд і зуби, в ній замочують білизну і коштовності.

Сода також має й інші якості, за які її особливо цінують садівники й городники. Раніше ми вже розповідали, як за допомогою соди виростити неймовірно смачні помідори. Як ще можна використовувати соду на дачі і присадибних ділянках, читайте наші лайфхаки.

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Сода на дачній ділянці: лайфхаки

Сода рятує від борошнистої роси

Сода бореться з борошнистою росою / Фото: Pinterest

Така грибкова напасть, як борошниста роса, може завдати серйозної шкоди вашому врожаю. Від неї страждають численні садово-городні культури і квіти. Садівники знайшли надійний засіб від борошнистої роси. Потрібно в 1 літрі води розчинити 1 ст. ложку соди, додати 1 ст. ложку олії і 1 ст. ложку рідини для миття посуду. Цим розчином за допомогою пульверизатора обприскати рослини в суху погоду і повторити обробку через тиждень.

Сода омолоджує троянди

Сода омолоджує троянди / Фото: Pinterest

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Щоб ці красиві рослини почали утворювати пагони, скористайтеся простим рецептом. У 5 літрах води розчиніть 1 ч. ложку соди, 1 ч. ложку сульфату магнію і пів чайної ложки нашатирного спирту. Цим розчином обприскати кущі троянд.

Сода позбавляє від бур'янів

Сода позбавляє від бур'янів / Фото: Pinterest

Якщо вам набридли бур'яни на доріжках і тротуарній плитці, приготуйте содовий розчин і рясно полийте траву. Вам знадобиться 2 ст. ложки соди на 1 л води. А приблизно за місяць знову повторіть обробку.

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Сода бореться з гусеницями

Сода бореться з гусеницями / Фото: Pinterest

На молодому листі капусти часто заводяться гусениці, які люблять поласувати врожаєм. Позбутися їх можна, змішавши в рівній пропорції соду з борошном і рівномірно посипавши ґрунт і рослини.

Сода виганяє попелицю

Сода виганяє попелицю / Фото: Pinterest

У період цвітіння рослин, а також перед збором врожаю не рекомендується обробляти культури отрутохімікатами. Попелиця начебто відчуває це і активно атакує рослини. Для боротьби з нею зробіть содовий розчин: 2 ч. ложки соди на 1 л води. І обробіть рослини.

Сода регулює кислотність ґрунту

Сода регулює кислотність ґрунту / Фото: Pinterest

Харчова сода – найдоступніший луг, за допомогою ягої можна виправити занадто закислений ґрунт на ділянці Для цього розчиніть соду у воді з розрахунку 100 г на 1 літр. Цією рідиною пролийте свіжоскопану землю.

Сода поліпшує виноград

Сода поліпшує смак винограду / Фото: Pinterest

Коли виноград починає дозрівати, його корисно обробити 5%-вим розчином харчової соди. По-перше, це захистить рослину від сірої гнилі, а по-друге, зробить ягоди солодшими.

Раніше ми розповідали, як в рази збільшити врожайність на ділянці.