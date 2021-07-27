Как продлить эффект загара: пляжные лайфхаки

Как сохранить загар / Фото: Сегодня
Лето, отпуск, море, солнце, отдых оставляют на нашей коже незабываемый отпечаток в виде бронзового загара, которому завидуют все те, кто еще не побывал на море в этом сезоне. Но, увы, загар, которого так ждали в течение всего года, имеет свойство быстро соскальзывать с кожи. Как его удержать подольше? Читайте наши советы.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Как дольше сохранить морской загар: лайфхаки
- Лайфхак 1. Косметические средства
Как сохранить загар / Фото: Unsplash
Не нужно изобретать колесо, которое уже старательно разработали и внедрили на рынок заботливые косметологи. Специальные средства-пролонгаторы загара – очевидный способ. Существуют всевозможные лосьоны, кремы и масла с добавлением витаминов С и Е, которые способствуют выработке меланина, а также компоненты с бета-каротином в составе. Все они помогают сделать загар более насыщенным и стойким.
- Лайфхак 2. Увлажнение кожи
Чтобы загар был более равномерным и устойчивым, не забывайте об увлажняющих средствах. После солнечных ванн кожа становится особенно пересушенной и требует дополнительного ухода. Так ороговевшие частицы загара задержатся на теле дольше обычного. И, кстати, мыло, которое также сушит кожу, лучше заменить на гель, крем, кондиционер или масло для душа.
- Лайфхак 3. Мойтесь правильно
Как сохранить загар / Фото: Unsplash
Если вы хотите сохранить загар, отдайте предпочтение прохладному душу и откажитесь на время от мочалки. Во время распаривания горячей водой и обработки мочалкой поверхностные ороговевшие клетки быстрее смываются с кожи, с каждым разом делая темный цвет менее ярким и интенсивным. После водных процедур не трите кожу полотенцем, а аккуратно промокните тело, убирая остатки влаги.
- Лайфхак 4. Откажитесь от скраба
Как сохранить загар / Фото: Unsplash
Дополнительная чистка кожи, которая ее травмирует, снижает время и качество загара. Так что если хотите подольше оставаться с бронзовым оттенком, повремените со всевозможными скрабами, пилингами, кислотами, абразивными отшелушивающими частицами – все они, как вы понимаете, очистят кожу и заодно сведут на нет ваши старания загореть.
- Лайфхак 5. Питайтесь правильно
Как сохранить загар / Фото: Unsplash
Если вы добавите в свой рацион продукты, содержащие бета-каротин, то сможете сохранить морской загар дольше. Это вещество в достаточном количестве содержится в летних фруктах и овощах: моркови, перце, дыне, персиках, абрикосах, сливах, а также капусте, брокколи, разнообразной зелени.
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