Як подовжити ефект засмаги: пляжні лайфхаки

Як зберегти засмагу / Фото: Сьогодні
Літо, відпустка, море, сонце, відпочинок залишають на нашій шкірі незабутній відбиток у вигляді бронзової засмаги, якій заздрять всі ті, хто ще не побував на море в цьому сезоні. Але, на жаль, засмага, на яку так чекали протягом усього року, має властивість швидко зісковзувати зі шкіри. Як її утримати довше? Читайте наші поради.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як довше зберегти морську засмагу: лайфхаки
- Лайфхак 1. Косметичні засоби
Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash
Не потрібно винаходити колесо, яке вже старанно розробили і впровадили на ринок турботливі косметологи. Спеціальні засоби-пролонгатори засмаги – очевидний спосіб. Існують різноманітні лосьйони, креми і олії з додаванням вітамінів С і Е, які сприяють виробленню меланіну, а також компоненти з бета-каротином у складі. Всі вони допомагають зробити засмагу більш насиченою і стійкою.
- Лайфхак 2. Зволоження шкіри
Щоб засмага була більш рівномірною і стійкою, не забувайте про зволожувальні засоби. Після сонячних ванн шкіра стає особливо пересушеною і вимагає додаткового догляду. Так ороговілі частинки засмаги затримаються на тілі довше звичайного. І, до речі, мило, яке також сушить шкіру, краще замінити на гель, крем, кондиціонер або олію для душу.
- Лайфхак 3. Мийтеся правильно
Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash
Якщо ви хочете зберегти засмагу, віддайте перевагу прохолодному душу і відмовтеся на час від мочалки. Під час розпарювання гарячою водою і обробки мочалкою поверхневі ороговілі клітини швидше змиваються зі шкіри, з кожним разом роблячи темний колір менш яскравим та інтенсивним. Після водних процедур не тріть шкіру рушником, а акуратно промокніть тіло, прибираючи залишки вологи.
- Лайфхак 4. Відмовтеся від скрабу
Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash
Додаткова чистка шкіри, яка її травмує, знижує час і якість засмаги. Тож якщо хочете подовше залишатися з бронзовим відтінком, почекайте зі всілякими скрабами, пілінгу, кислотами, абразивними відлущувальними частинками – всі вони, як ви розумієте, очистять шкіру і заодно зведуть нанівець ваші старання засмагнути.
- Лайфхак 5. Харчуйтеся правильно
Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash
Якщо ви додасте у свій раціон продукти, що містять бета-каротин, то зможете зберегти морську засмагу довше. Ця речовина у достатній кількості міститься в літніх фруктах і овочах: моркві, перці, дині, персиках, абрикосах, сливах, а також капусті, брокколі, різноманітній зелені.
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Раніше ми розповідали, як довше зберегти продукти холодними на пляжі.
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