Як подовжити ефект засмаги: пляжні лайфхаки

Щоб ефектний шоколадний відтінок зберігся на вашій шкірі якмога довше, є кілька перевірених способів, причому не тільки косметичних.

Як зберегти засмагу / Фото: Сьогодні

Літо, відпустка, море, сонце, відпочинок залишають на нашій шкірі незабутній відбиток у вигляді бронзової засмаги, якій заздрять всі ті, хто ще не побував на море в цьому сезоні. Але, на жаль, засмага, на яку так чекали протягом усього року, має властивість швидко зісковзувати зі шкіри. Як її утримати довше? Читайте наші поради.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як довше зберегти морську засмагу: лайфхаки

Лайфхак 1. Косметичні засоби

Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash

Не потрібно винаходити колесо, яке вже старанно розробили і впровадили на ринок турботливі косметологи. Спеціальні засоби-пролонгатори засмаги – очевидний спосіб. Існують різноманітні лосьйони, креми і олії з додаванням вітамінів С і Е, які сприяють виробленню меланіну, а також компоненти з бета-каротином у складі. Всі вони допомагають зробити засмагу більш насиченою і стійкою.

Лайфхак 2. Зволоження шкіри

Щоб засмага була більш рівномірною і стійкою, не забувайте про зволожувальні засоби. Після сонячних ванн шкіра стає особливо пересушеною і вимагає додаткового догляду. Так ороговілі частинки засмаги затримаються на тілі довше звичайного. І, до речі, мило, яке також сушить шкіру, краще замінити на гель, крем, кондиціонер або олію для душу.

Лайфхак 3. Мийтеся правильно

Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash

Якщо ви хочете зберегти засмагу, віддайте перевагу прохолодному душу і відмовтеся на час від мочалки. Під час розпарювання гарячою водою і обробки мочалкою поверхневі ороговілі клітини швидше змиваються зі шкіри, з кожним разом роблячи темний колір менш яскравим та інтенсивним. Після водних процедур не тріть шкіру рушником, а акуратно промокніть тіло, прибираючи залишки вологи.

Лайфхак 4. Відмовтеся від скрабу

Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash Реклама

Додаткова чистка шкіри, яка її травмує, знижує час і якість засмаги. Тож якщо хочете подовше залишатися з бронзовим відтінком, почекайте зі всілякими скрабами, пілінгу, кислотами, абразивними відлущувальними частинками – всі вони, як ви розумієте, очистять шкіру і заодно зведуть нанівець ваші старання засмагнути.

Лайфхак 5. Харчуйтеся правильно

Як зберегти засмагу / Фото: Unsplash

Якщо ви додасте у свій раціон продукти, що містять бета-каротин, то зможете зберегти морську засмагу довше. Ця речовина у достатній кількості міститься в літніх фруктах і овочах: моркві, перці, дині, персиках, абрикосах, сливах, а також капусті, брокколі, різноманітній зелені.

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