Как разжечь костер в походе: ТОП-5 самых популярных способов, которые должен знать каждый

Как разжечь костер на природе: основные способы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
В походе, на даче, во дворе, на пикнике, летом и зимой – без костра не получится согреться и приготовить пищу . Да и в веселой дружной компании костер поднимает настроение и склоняет к душевным беседам и песням под гитару.
Но костер костру рознь. Есть много видов очага, и каждый предназначен для своей цели. Какие бывают костры и как их правильно разжечь, узнайте в нашей статье. Если вы сумеете развести костер, друзья скажут вам спасибо.
Помните, какой бы способ вы ни избрали, важно соблюдать меры предосторожности в обращении с огнем , чтобы не допустить пожара. Перед розжигом подготовьте площадку, удалив легковоспламеняющиеся предметы и растения. А после использования следует потушить костер и убедиться, что в нем не осталось тления.
Как разжечь костер на природе: лайфхаки
- Лайфхак 1. Костер "Шалаш"
Один из самых популярных у туристов видов костра. Он хорошо разгорается, имеет мощную тягу, быстро горит, дает много жара для согрева, приготовления еды и освещения. Для этого костра сложите дрова в виде шалаша, внутрь поместив бумагу, сухую траву и тонкие веточки. От них разгорятся крупные поленья. По мере прогорания добавляйте дрова.
- Лайфхак 2. Костер "Колодец"
Это практичный и простой в исполнении костер с отличной тягой и ярким горением. Он предназначен, в основном, для приготовления пищи и обогрева. Для колодца поленья складываются попарно друг на друга , образуя решетку. Новые ветки накладываются сверху по мере прогорания старых.
- Лайфхак 3. Костер "Звездный"
Если дров мало , удобно использовать форму костра в виде звезды, которая соединяется в центре. Он очень экономный, не требует распилки дров и позволяет легко регулировать силу и яркость огня. По мере прогорания длинные ветки и стволы пододвигают к центру. "Звездный" хорош для приготовления еды, но вот сидеть возле такого костра не очень удобно, потому что мешают расставленные в разные стороны ветки.
- Лайфхак 4. Костер "Таежный"
Это универсальный и легкий в подготовке и поддержании огня костер . Он предназначен и для готовки, и для освещения, и для обогрева. Чтобы развести "таежный" костер, потребуется одно толстое бревно. Оно является основой для других веток, которые опираются на него одним концом. За счет этого создается хорошая тяга.
- Лайфхак 5. Костер "Нодья"
На самом деле "нодья" – это не совсем костер, а тепловая батарея . Она предназначена для обогрева в холода во время ночевки. "Нодья" не дает большого огня, а медленно тлеет, за счет чего дает хороший обогрев на 12-15 часов в зависимости от толщины бревен. Классическая "нодья" складывается из двух толстых бревен длиной примерно 2 метра. Верхнее бревно подвешивается над нижним на крепких гибких ветках, закрепленных сбоку по принципу лука. В месте соприкосновения бревен с них снимается кора для лучшего горения. Между бревнами закладывается материал для розжига и разводится огонь, который позволяет деревьям не гореть, а тлеть, выделяя большое количество тепла.
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