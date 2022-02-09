Как разжечь костер в походе: ТОП-5 самых популярных способов, которые должен знать каждый

Как разжечь костер на природе: основные способы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В походе, на даче, во дворе, на пикнике, летом и зимой – без костра не получится согреться и приготовить пищу . Да и в веселой дружной компании костер поднимает настроение и склоняет к душевным беседам и песням под гитару.

Но костер костру рознь. Есть много видов очага, и каждый предназначен для своей цели. Какие бывают костры и как их правильно разжечь, узнайте в нашей статье. Если вы сумеете развести костер, друзья скажут вам спасибо.

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Помните, какой бы способ вы ни избрали, важно соблюдать меры предосторожности в обращении с огнем , чтобы не допустить пожара. Перед розжигом подготовьте площадку, удалив легковоспламеняющиеся предметы и растения. А после использования следует потушить костер и убедиться, что в нем не осталось тления.

Как разжечь костер на природе: лайфхаки

Лайфхак 1. Костер "Шалаш"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Один из самых популярных у туристов видов костра. Он хорошо разгорается, имеет мощную тягу, быстро горит, дает много жара для согрева, приготовления еды и освещения. Для этого костра сложите дрова в виде шалаша, внутрь поместив бумагу, сухую траву и тонкие веточки. От них разгорятся крупные поленья. По мере прогорания добавляйте дрова.

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Лайфхак 2. Костер "Колодец"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Это практичный и простой в исполнении костер с отличной тягой и ярким горением. Он предназначен, в основном, для приготовления пищи и обогрева. Для колодца поленья складываются попарно друг на друга , образуя решетку. Новые ветки накладываются сверху по мере прогорания старых.

Лайфхак 3. Костер "Звездный"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

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Если дров мало , удобно использовать форму костра в виде звезды, которая соединяется в центре. Он очень экономный, не требует распилки дров и позволяет легко регулировать силу и яркость огня. По мере прогорания длинные ветки и стволы пододвигают к центру. "Звездный" хорош для приготовления еды, но вот сидеть возле такого костра не очень удобно, потому что мешают расставленные в разные стороны ветки.

Лайфхак 4. Костер "Таежный"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Это универсальный и легкий в подготовке и поддержании огня костер . Он предназначен и для готовки, и для освещения, и для обогрева. Чтобы развести "таежный" костер, потребуется одно толстое бревно. Оно является основой для других веток, которые опираются на него одним концом. За счет этого создается хорошая тяга.

Лайфхак 5. Костер "Нодья"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

На самом деле "нодья" – это не совсем костер, а тепловая батарея . Она предназначена для обогрева в холода во время ночевки. "Нодья" не дает большого огня, а медленно тлеет, за счет чего дает хороший обогрев на 12-15 часов в зависимости от толщины бревен. Классическая "нодья" складывается из двух толстых бревен длиной примерно 2 метра. Верхнее бревно подвешивается над нижним на крепких гибких ветках, закрепленных сбоку по принципу лука. В месте соприкосновения бревен с них снимается кора для лучшего горения. Между бревнами закладывается материал для розжига и разводится огонь, который позволяет деревьям не гореть, а тлеть, выделяя большое количество тепла.

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