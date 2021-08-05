Как разжечь костер без спичек: ТОП-5 лайфхаков, которые должен знать каждый

Если вы собрались на природе посидеть у костра, спички отсырели, а все друзья некурящие, без огня вы все равно не останетесь.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Не ругайте друзей за то, что они не курят, и не огорчайтесь, если дома на кухонном столе остался одиноко забытый коробок, без которого сейчас – как без рук. Есть несколько лайфхаков – и простых, и не очень – которые помогут вам добыть огонь на природе и не оставить компанию без румяных шашлыков.

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Как разжечь костер без спецсредств: лайфхаки

Лайфхак 1. Трение

Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest

Это самый первобытный способ добычи огня, так что вы можете почувствовать единение с первозданной природой и далекими предками. Вам понадобится сухое дерево, прочная палочка с заостренным концом и жменька трута: мелкие щепки, кусочки коры, сухая трава, хвоя, птичий пух.

В деревяшке камнем проковыряйте небольшое углубление. Поместите в эту выемку трут и прижмите его острым концом палочки. Начинайте вращать палочку, зажав ее в ладонях, резкими движениями, прикладывая как можно больше силы. Когда трут начнет тлеть, аккуратно раздуйте угольки. Подбросьте в появившийся огонь более толстые веточки.

Лайфхак 2. Лук

Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest

Принцип остается тот же – огонь добывается за счет трения. Но вариант конструкции более усовершенствованный. Ваши ладони останутся целыми и без мозолей.

Из упругой ветки и крепкой веревки нужно сделать лук. В тетиву вставляется и прокручивается палка, чтобы она оказалась в петле веревки. Сверху палка накрывается плоской досточкой или камнем с углублением. Нижний конец палки упирается в деревяшку с сухим трутом. Прижимая сверху палку, начинайте быстро водить лук вперед-назад. Палочка будет крутиться, и трут начнет тлеть.

Лайфхак 3. Огниво

Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest

Если с деревом все туго, вам поможет нож и камень, а также трут.

Поместите камень возле ветоши и с размаху тупым концом ножа чиркайте об камень. В результате должны высекаться искры. Как только трут начнет тлеть, раздувайте огонь, а затем подбрасывайте в него мелкие щепки и опилки.

Лайфхак 4. Линза

Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest

Если в компании есть человек с очками, а на дворе светит солнце – вам повезло. С помощью линзы или очков добыть огонь очень просто.

Подготовьте траву и щепки, которые разложите под более толстыми веточками. Направьте на них солнечный луч через стекло. Важно подобрать правильный угол и сфокусировать солнечный свет в виде яркой точки. Он вскоре разогреется до температуры горения.

Как только пойдет дым, аккуратно раздуйте огонь. Линзой может послужить стеклянная бутылка или слегка согнутый прозрачный пластик.

Лайфхак 5. Вода

Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest

Точнее – вода в прозрачном целлофановом пакете. Сделайте из полиэтилена шар, наполните его водой – так у вас получится своеобразное подобие линзы. Далее принцип действия, как в предыдущем пункте: направить солнечный луч на трут в виде миниатюрной точки и дождаться, пока трава задымится.

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