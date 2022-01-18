Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Вредители растений

Авто зимой

Мотивирущие открытки

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Как согреться после проруби: быстрые и безопасные способы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 19:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если на Крещение вы решились окунуться в прорубь, важно побыстрее обсохнуть и согреться, чтобы не простудиться
Как быстро согреться после купания в проруби: полезные советы
Как быстро согреться после купания в проруби: полезные советы / Фото: Коллаж: Сегодня

Если на Крещение-2022 вы решились приобщиться к народному ритуалу очищения души и тела и окунуться в прорубь, вам также будет интересно узнать, как побыстрее согреться после такого температурного стресса для организма. Ведь чем быстрее вы обсохнете и согреетесь – тем более вероятно, что зимнее купание в крещенской воде принесет вам настоящую пользу, а не простуду в "подарок".

Читайте также:

Реклама

Как согреться после проруби: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вытереться

Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash
Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash

Сразу же после выхода из проруби оботритесь насухо и немного разотритесь большим сухим махровым полотенцем – оно лучше впитает влагу с тела. Так вы сделаете коже легкий массаж, не дающий мгновенно замерзнуть и обветриться.

  • Лайфхак 2. Переодеться в сухое

Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest
Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest

Реклама

Обязательно смените белье с мокрого на сухое . Есть раздевалка – отлично! Если нет, тогда накройтесь полотенцем или попросите близких, чтобы вам помогли. Но ни в коем случае не оставайтесь в мокром и холодном купальном костюме.

  • Лайфхак 3. Тепло одеться

Как согреться после купания в проруби / Фото: pexels
Как согреться после купания в проруби / Фото: pexels

Не ведитесь на эйфорию и ощущение тепла после купания – оно обманчиво. Сразу же утеплитесь : наденьте сухое белье из натуральной ткани и теплую одежду. Также важно побыстрее надеть шапку, теплые носки и обуться, чтобы ноги не успели замерзнуть.

Реклама

Читайте также:

  • Лайфхак 4. Двигаться

Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest
Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest

Чтобы тепло быстро не выветрилось, а сохранилось подольше, не стойте на месте . Полезно подвигаться, сделать разминку.

  • Лайфхак 5. Согреться

Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash
Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash

Не задерживайтесь долго на улице, а побыстрее отправляйтесь в теплое помещение . Также выпейте что-нибудь горячее – чай, травяной или ягодный настой, бульон, теплое молоко с медом, какао. Но ни в коем случае не пейте алкогольные напитки .

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять