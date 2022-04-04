Как сделать клумбы из многолетников: идеи с фото

Как сделать клумбы из многолетников / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Яркая, нарядная эффектная клумба на дачном участке может принести не меньше пользы, чем огородная грядка . Ведь не хлебом и овощами едиными сыт человек. Эстетическое удовольствие, которое радует глаз и повышает настроение – дорого стоит.

А чтобы у вас с весны и до поздней осени был цветник, причем, не один год, важно его грамотно составить. Как сделать клумбы из многолетних цветов, какие растения лучше подобрать, как составить композицию, узнайте в нашей статье.

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Как сделать клумбы из многолетников: лайфхаки

Лайфхак 1. Где разбить

Как выбрать место для клумбы / Фото: pinterest

Клумба предполагает украшение сада, а потому не стоит располагать ее в дальнем конце участка или прятать в тени деревьев и построек. Лучше всего разбить многолетнюю клумбу на самом видном и почетном месте , к примеру, поближе ко входу в дом или рядом с зоной отдыха. Многоуровневые клумбы лучше размещать у стен дома или забора.

Лайфхак 2. Как скомпоновать

Как сочетать растения между собой / Фото: pinterest

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Высокорослые растения стоит высаживать по-отдельности и в центре клумбы , а более мелкие – лучше группировать вместе по несколько экземпляров. Чтобы в цветнике не было видно залысин и просветов, растения садят поближе друг к другу.

Лайфхак 3. Сочетание цветов

Как подобрать цвета на клумбе / Фото: pinterest

Чтобы цветение клумбы было непрерывным в течение теплого сезона, нужно узнать особенности каждого растения , время его цветения, а также совместимости представителей флоры. Также полезно изучить возможные расцветки всех соседей, чтобы клумба выглядела яркой и разнообразной.

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Лайфхак 4. Подготовка почвы

Как правильно подготовить грунт для клумбы / Фото: pinterest

Выбирать растения нужно также по их схожим потребностям к свету, влаге и главное – составу почвы . Такое соседство заметно облегчит уход за клумбой. На участке удалите сорняки и реанимируйте почву, разбавив глинистую песком, а легкий грунт – глинистой землей или бетонитом. Внесите компост и взрыхлите землю вилами. Добавьте необходимые удобрения и можно высаживать рассаду.

Лайфхак 5. Что посадить

Какие растения посадить / Фото: pinterest

Высокорослые растения хорошо использовать для заднего плана или центра композиции. Это могут быть розы, астильба, лилии, астры, кларикии, пионы, клопогон, клеома Хасслера, дельфиниум, декоративный лук, флоксы, гелениум, зопник руселовский, люпин многолистный, клематисы, хоста, гортензия, рудбекия, лиатрис колосистый, мак, луговые колокольчики, ратибида колоновидная, эхинацея, лилейник и т.д.

Какие растения посадить / Фото: pinterest Среднерослыми многолетниками хорошо дополнить клумбу. К ним относятся: тюльпаны, ветреница, ирисы, рута душистая, пупавка красильная, аквилегия, мелколепестник красивый, василек горный, котовник гибридный, дицентра великолепная, шалфей дубравный, гравилат, тысячелистник птармика, гейхера, бергения, лаванда узколитсная, примула, папоротник, энотера четырехугольная и т.д.

Какие растения посадить / Фото: pinterest Почвопокровные растения отлично подходят для окантовки клумбы и заполнения промежутков. Можно посадить: чистец византийский, ацена, барвинок малый, живучка ползучая, герань Ренарда, обриета, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, лобулярия, пупочник весенний, вальдштейния, медуница, барвинок малый, вероника и т.д.

Какие растения посадить / Фото: pinterest

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