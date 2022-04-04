Як зробити клумби з багаторічників: ідеї з фото

Як зробити клумби з багаторічників / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Яскрава, гарна ефектна клумба на дачній ділянці може принести не менше користі, ніж грядка на городі . Адже не хлібом та овочами єдиними сита людина. Естетичне задоволення, яке тішить око та підвищує настрій – дорого коштує.

А щоб у вас із весни і до пізньої осені був квітник, причому не один рік важливо його грамотно скласти. Як зробити клумби з багаторічних квітів, які рослини краще підібрати, як скласти композицію, дізнайтесь у нашій статті.

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Як зробити клумби з багаторічників: лайфхаки

Лайфхак 1. Де розбити

Як вибрати місце для клумби / Фото: pinterest

Клумба передбачає прикрасу саду, тому не варто розташовувати її в далекому кінці ділянки або ховати в тіні дерев і будівель. Найкраще розбити багаторічну клумбу на найбільш видному та почесному місці , наприклад, ближче до входу у будинок чи поруч із зоною відпочинку. Багаторівневі клумби краще розміщувати біля стін будинку або огорожі.

Лайфхак 2. Як скомпонувати

Як поєднувати рослини між собою / Фото: pinterest

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Високорослі рослини варто висаджувати окремо і у центрі клумби , А дрібніші – краще групувати разом по кілька екземплярів. Щоб у квітнику не було видно залисин та просвітів, рослини садять ближче одна до одної.

Лайфхак 3. Поєднання кольорів

Як підібрати кольори на клумбі / Фото: pinterest

Щоб цвітіння клумби було безперервним протягом теплого сезону, потрібно дізнатися особливості кожної рослини , час її цвітіння, і навіть сумісності представників флори. Також корисно вивчити можливі забарвлення всіх сусідів, щоб клумба виглядала яскравою та різноманітною.

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Лайфхак 4. Підготовка ґрунту

Як правильно підготувати ґрунт для клумби / Фото: pinterest

Вибирати рослини потрібно також за їхніми схожими потребами до світла, вологи та головне – складу ґрунту . Таке сусідство помітно полегшить догляд за клумбою. На ділянці видаліть бур'яни та реанімуйте ґрунт, розбавивши глинистий піском, а легкий ґрунт – глинистою землею або бетонітом. Внесіть компост і розпушіть землю вилами. Додайте необхідні добрива та можна висаджувати розсаду.

Лайфхак 5. Що посадити

Які рослини посадити / Фото: pinterest

Високорослі рослини добре використовувати для заднього плану чи центру композиції. Це можуть бути троянди, астильба, лілії, айстри, кларикії, півонії, клопогон, клеома Хасслера, дельфініум, декоративна цибуля, флокси, геленіум, зопник руселовський, люпин багатолистий, клематиси, хоста, гортензія, рудбекія, ліат , ратибід колоноподібний, ехінацея, лілійник тощо.

Які рослини посадити / Фото: pinterest Середньорослими багаторічниками добре доповнити клумбу. До них відносяться: тюльпани, вітряниця, іриси, рута запашна, пупавка красильна, аквілегія, дрібнолепестник гарний, волошка гірська, котовник гібридний, дицентра прекрасна, шавлія дубравна, гравілат, деревій птарміка, гейхера, берга, чотирикутна тощо.

Які рослини посадити / Фото: pinterest Ґрунтопокривні рослини чудово підходять для окантовки клумби та заповнення проміжків. Можна посадити: чистець візантійський, ацена, барвінок малий, живучка повзуча, герань Ренарда, обрієта, дзвіночок карпатський, гвоздика-трав'янка, лобулярія, пупочник весняний, вальдштейнія, медуниця, барвінок малий, вероніка тощо.

Які рослини посадити / Фото: pinterest

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