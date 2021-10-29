Как сохранить петунию до весны / Фото: Коллаж: Сегодня
Петуния – эффектное, пышно цветущее и миловидное растение, которое является украшением как приусадебных участков и садов, так и балконов. Многие люди ежегодно высевают семена и высаживают рассаду, но делать это совсем необязательно, если вы хотите сохранить уже имеющиеся у вас цветы.
Как помочь петунии перезимовать , какие условия ей нужны для комфортного самочувствия, что делать, чтобы весной не пришлось все начинать сначала, читайте наши лайфхаки. Есть несколько несложных способов зимовки этой культуры.
Как сохранить петунию зимой: лайфхаки
- Лайфхак 1. Условия для зимовки петунии
Чтобы петунии было комфортно зимой, отцветший куст следует оставить в помещении с высокой влажностью, обильным и продолжительным освещением около 10 часов в день и температурой примерно +10-12°С . Полив достаточно умеренный – не более двух раз в месяц. Не переживайте, если петуния выглядит плохо: на этом этапе некоторые растения сбрасывают листву.
- Лайфхак 2. Пересадка петунии
Петуния – теплолюбивое растение, а потому важно успеть забрать и пересадить цветок с участка до наступления холодов .
- Обрежьте побеги до 15 см .
- Выкопайте куст с небольшим комом земли .
- В горшок объемом до 3 л уложите на дно слой дренажа, насыпьте универсальный грунт.
- Пересадите растение.
- Лайфхак 3. Петуния в кашпо
Если нужно сохранить петунию, растущую на открытом воздухе в кашпо, ее не нужно пересаживать. Достаточно просто укоротить ей побеги и переместить в помещение с указанными выше условиями.
- Лайфхак 4. Черенкование петунии
Укорененные черенки сохранятся зимой лучше, если им обеспечить продолжительный световой день и систематический полив.
- Выберите на кусте несколько здоровых и мощных веток и нарежьте черенки длиной 10 см .
- Затем на каждом из них удалите нижние листья , оставляя минимум одну пару междоузлий.
- Чтобы быстрее начали расти корни, можно обработать низ черенков фитогормональным препаратом .
- В емкости насыпьте грунт, погрузите в него черенки на 2-3 см .
- Хорошо увлажните землю и накройте пленкой на время укоренения.
- Не забывайте регулярно увлажнять и проветривать растения , чтобы предотвратить образование плесени.
- Примерно через 1-2 недели на черенках появятся новые листья, после чего пленку можно снять.
- Через месяц черенки прищипывают , чтобы они дали боковые побеги.
- К весне растения идут в рост, а потому увеличивается полив и добавляются подкормки .
- Весной петунию можно высаживать на клумбы .
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