Как сохранить жизнь цветам в вазе: проверенные советы

Как продлить жизнь цветам в вазе / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подаренный от души букет радует глаз и поднимает настроение. И очень хочется, чтобы цветы простояли как можно дольше .

Есть несколько хитростей , которые помогут продлить жизнь этому украшению, о которых мы расскажем в нашей статье.

Реклама

Как сохранить жизнь цветам в вазе: лайфхаки

За срезанными цветами нужен особый уход / Фото: unsplash

Прежде чем ставить букет в вазу, снимите с него упаковку – данный атрибут на букете актуален в момент дарения, а потом целлофан и бумага мешают цветам.

– данный атрибут на букете актуален в момент дарения, а потом целлофан и бумага мешают цветам. Удалите нижнюю листву , которая попадает в воду – это убережет цветы от загнивания.

, которая попадает в воду – это убережет цветы от загнивания. Воду для букета следует использовать не из-под крана, а отстоянную или кипяченую .

. Ставя цветы в вазу, сделайте косой срез каждого стебля . В идеале это проводится со стеблями под водой. Причем, не ножницами, а секатором или острым ножом.

. В идеале это проводится со стеблями под водой. Причем, не ножницами, а секатором или острым ножом. Чтобы продлить жизнь цветам, в воду хорошо добавить аспирин из расчета одна таблетка на один литр воды.

из расчета одна таблетка на один литр воды. Также цветы любят подслащенную воду – на литр воды кладется 0,5 ч. ложки сахара.

– на литр воды кладется 0,5 ч. ложки сахара. Важно ежедневно менять воду в вазе и освежать стебли, немного подрезая их.

в вазе и освежать стебли, немного подрезая их. Не лишним будет опрыскивание бутонов и листьев прохладной водой каждый день.

прохладной водой каждый день. Для срезанных цветов губителен сквозняк , поэтому его нужно избегать.

, поэтому его нужно избегать. Также цветы не любят прямые солнечные лучи .

Как ухаживать за разными цветами

Каждый вид цветов имеет свои особенности, зная которые, можно существенно продлить жизнь букету.

Розы не любят присутствия в вазе других цветов / Фото: unsplash

Реклама

Розы – у них надо удалить не только листья, но и срезать шипы, попадающие под воду. А срез стебля лучше сделать косым и как можно длиннее.

– у них надо удалить не только листья, но и срезать шипы, попадающие под воду. А срез стебля лучше сделать косым и как можно длиннее. Нарциссы выделяют ядовитый сок, поэтому воду следует менять как можно чаще, и не стоит ставить с ними в одну вазу другие цветы.

выделяют ядовитый сок, поэтому воду следует менять как можно чаще, и не стоит ставить с ними в одну вазу другие цветы. Тюльпаны предпочитают очень холодную воду, можно даже с кусочками льда. При этом наливать ее нужно немного.

предпочитают очень холодную воду, можно даже с кусочками льда. При этом наливать ее нужно немного. Сирень будет стоять значительно дольше, если веточку расщепить ножом, затем ошпарить кипятком и подержать в очень горячей воде, пока не остынет.

будет стоять значительно дольше, если веточку расщепить ножом, затем ошпарить кипятком и подержать в очень горячей воде, пока не остынет. Гербера – срез ее стебля полезно натереть солью.

– срез ее стебля полезно натереть солью. Лилия – у этих цветов рекомендуют удалить тычинки.

Ранее мы рассказывали, как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях. Также читайте наши советы, как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото.