Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 16:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Манго, авокадо, лимон, гранат и даже личи – все эти растения можно вырастить из семян на подоконнике.
Как вырастить из косточки домашнее растение
Как вырастить из косточки домашнее растение / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Съели экзотический фрукт – не спешите выбрасывать косточки, а лучше посадите их в землю. Выращивать растения из семян непросто , но очень увлекательно. И спустя какое-то время у вас на подоконнике появится свой экзотический сад, который при удачном и правильном уходе даже сможет плодоносить.

Мы собрали несколько интересных плодов , из которых без особых усилий можно вырастить новые растения для дома или даже для сада. Главное, чтобы плоды были свежими и созревшими, а семена долго не лежали.

Реклама

Как вырастить из косточки растения: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как вырастить авокадо

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Дерево авокадо потребует от вас терпения, потому что косточка прорастает долго. Для посадки вам понадобится смесь из равных частей торфа, дерновой земли и речного песка . Посадите косточку на глубину примерно 3 см, полейте и следите, чтобы почва не была слишком сухой. Ростки авокадо должны проклюнуться через 2-3 недели. Молодые побеги не держите на открытом солнце. Регулярно и умеренно опрыскивайте водой само растение и пространство вокруг него – авокадо любит влагу.

  • Лайфхак 2. Как посадить апельсин

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Реклама

Обычные магазинные апельсины могут порадовать вас, подарив милое комнатное растение. Вам понадобится горшок объемом 2 л и плодородный грунт . Апельсиновые косточки промойте, подержите 1 час в теплой воде и посадите несколько штук в один горшок на глубину примерно 2-3 см. Полейте землю, затяните горшок пленкой и оставьте на три недели, периодически проветривая парник. Взошедшие ростки пересадите в большой горшок.

  • Лайфхак 3. Особенности посадки граната

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Косточки граната перед посадкой хорошенько очистите, промойте в холодной воде и обсушите. Подготовьте почву из равных частей торфа, дерновой земли и песка . В горшке сделайте дренаж, увлажните землю и посадите косточки на глубину 1 см. Накройте пленкой, создав парник, и поставьте в солнечное место. Через две недели должны появиться ростки. Через пару дней снимите пленку и оставьте самые крепкие экземпляры граната.

Реклама
  • Лайфхак 4. Как вырастить из косточки грейпфрут

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Косточки грейпфрута можно не сушить, а сразу же отправить в горшок. Возьмите смесь торфа и земли для комнатных цветов , увлажните грунт и заглубите семена на 2 см. Накройте горшок пленкой и поставьте в теплое и солнечное место. Следите, чтобы земля не пересыхала. Через 2-3 недели появятся всходы, после этого снимите пленку. Когда растения вырастут на 10 см, пересадите их в больший горшок.

  • Лайфхак 5. Садим популярный лимон

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Лимон – очень красивое, неприхотливое, а потому популярное домашнее растение. Для большей надежности помойте косточки и оставьте на 2-3 дня во влажной ткани, чтобы они проросли. Высадите пророщенные зернышки на глубину примерно 3 см , накройте горшок пленкой, чтобы получить эффект парника. Через 3-4 недели, когда появятся всходы, удалите слабые растения, а крепкие постепенно приучите к климату комнаты, убирая пленку.

  • Лайфхак 6. Как можно вырастить экзотический личи

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Личи (китайская слива) растет медленно, растение получается красивым и хорошо подходит для квартиры. Косточки желательно не держать долго, а высадить сразу, потому что они быстро теряют всхожесть. В небольшой горшок поместите дренаж и насыпьте смесь торфа и универсального грунта в пропорции 1:2 . Косточку личи заглубите на 1,5 см, при этом расположите ее горизонтально, потому что росток сразу развивается в разные стороны – и стебель, и корневая система. Полейте почву, накройте горшок стеклянной банкой или затяните пищевой пленкой для создания парникового эффекта. Горшок поставьте в теплое место. Через две недели появятся первые ростки, и укрытие можно снимать. Когда личи вырастет примерно до 20 см в высоту, пересадите его в более объемный горшок.

  • Лайфхак 7. Как посадить манго

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня
Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Манговое дерево также с успехом можно вырастить у себя на подоконнике, если вам попался спелый плод, в котором косточка легко отошла от мякоти. Ее нужно промыть и поскоблить ножом. Чтобы косточка быстрее проросла, ее советуют погрузить в воду и оставить на неделю . Почва может быть универсальной, но не слишком кислой. При посадке оставьте четверть косточки над поверхностью земли. Пока не появился росток, горшок накройте пленкой и регулярно проветривайте. После появления ростков пленку снимите. Манго любит умеренное тепло и влажность воздуха.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений: действенные советы и методы.

Также мы советовали, какие растения сажать для любви и богатства.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять