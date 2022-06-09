Как спасти цикламен: советы цветоводам

Как спасти цикламен / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Один из любимцев многих цветоводов – цикламен . Это нарядный, эффектный клубневый, многолетник, который, впрочем, славится своей капризностью.
Цикламен требует к себе особого отношения и ухода , иначе он может зачахнуть, заболеть и даже погибнуть. Как реанимировать цикламен в домашних условиях и что делать, если он начал желтеть и вянуть, читайте в нашей статье.
Основное правило – проще не допускать ухудшения состояния цветка, чем потом пытаться его спасти. Это достигается правильным уходом . Но если растение все-таки начало болеть, его можно попытаться реанимировать.
Причины гибели цикламена
- Неправильный полив. Цикламен не любит попадание воды на клубень и листья – они начинают желтеть. Для полива лучше использовать шприц или спринцовку и лить воду в рядом с клубнем.
- Избыток удобрений. Цикламен не переносит соленые почвы, поэтому внесение органики может вызвать гниение клубня.
- Сухой воздух и солнце может стать причиной увядания цикламена. Если листья начинают желтеть, но при этом соцветия цикламена крупные и крепкие – смените место его содержания.
- Холод. Если цветок расположен на холодном подоконнике или на балконе, он может подмерзнуть и также погибнуть.
- Вредители. Главные враги цикламена – тля, трипсы, клещи. Признак их появления – желтизна и маленькие дырочки на листьях.
Как пересадить растение
- Аккуратно достаньте цикламен из горшка и осмотрите клубни .
- Если нашли признаки загнивания, острым ножом удалите эти части до здоровой ткани.
- Затем обработайте корни обеззараживающим средством .
- Поместите клубень в теплое, сухое, хорошо проветриваемое место и оставьте на сутки или больше, чтобы он подсох , и процесс гниения прекратился.
- Подготовьте почву, проведя процесс обеззараживания . Для этого ее можно прокалить в духовке или подержать в морозилке. Магазинный грунт можно не обрабатывать.
- Посадите цикламен и поставьте на три дня в темное место . Полив должен быть умеренным.
- Если за это время зеленые листочки не начали желтеть, значит обработка и пересадка растения проведены правильно, и его можно поставить в привычное место .
Борьба с вредителями
Если причиной увядания цветка стали насекомые, с ними нужно бороться. При этом пораженные листья удаляют , а цикламен обрабатывают инсектицидом.
- Инсектицидное мыло помогает в борьбе с клещом и тлей. Растворите в воде средство из расчета 50 г на 4 л воды. Смочите мыльным раствором ватный тампон и обработайте листья цикламена со всех сторон.
- Фитоверм уничтожает многих вредителей, в частности – клещей, трипсов. Для обработки ампулу с химикатом разводят согласно инструкции и опрыскивают два раза с интервалом в неделю.
- Агравертин также борется с насекомыми-вредителями. Нужно развести ампулу в пол литра воды и опрыскать цветок, а при необходимости через два дня повторяют обработку.
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