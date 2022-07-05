Как стирать и хранить спальный мешок / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

После путешествия и активного использования на природе спального мешка наступает черед привести его в порядок и заранее подготовить к новым приключениям. Как правильно стирать и хранить спальник, чтобы он прослужил как можно дольше, узнайте в нашей статье.

Не спешите каждый раз стирать спальник после кратковременного путешествия. Иногда бывает достаточно хорошенько проветрить и просушить вещь . А вот от слишком частой стирки спальник теряет свое качество и согревающие свойства, поскольку наполнитель сбивается и с каждым разом все хуже держит воздух.

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Спальник дольше прослужит, если его правильно хранить и чистить / Фото: pinterest

После просушки аккуратно сложите и неплотно сверните спальный мешок . Упакуйте его в хорошо вентилируемую хлопковую или сетчатую сумку. Хранить спальник важно в прохладном и сухом месте.

Правила хранения спальника дома / Фото: pixabay

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Ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте спальник в его мешок, предназначенный для похода. Так он занимает меньше места, но зато быстрее портится. Если долго держать спальник в сжатом состоянии внутри чехла, то теплоизоляция потеряет упругость и подъемную способность.

Как стирать спальный мешок: лайфхаки

В стиральной машине . Главное – следуйте инструкции, указанной для каждой конкретной модели спальника. Для стирки пухового спальника лучше использовать стиральную машину большого объема, желательно с фронтальной загрузкой. Это обеспечит более тщательное ополаскивание вещи. Включите деликатный режим стирки при минимальных оборотах с температурой не более 30°С. Используйте специальные чистящие средства. Полностью расстегните молнию, чтобы бегунок не зацепился. Включите режим полоскания не менее двух раз, чтобы полностью удалить все чистящие средства.

Как стирать спальник в машинке / Фото: pinterest

. Главное – следуйте инструкции, указанной для каждой конкретной модели спальника. Для стирки пухового спальника лучше использовать стиральную машину большого объема, желательно с фронтальной загрузкой. Это обеспечит более тщательное ополаскивание вещи. Включите деликатный режим стирки при минимальных оборотах с температурой не более 30°С. Используйте специальные чистящие средства. Полностью расстегните молнию, чтобы бегунок не зацепился. Включите режим полоскания не менее двух раз, чтобы полностью удалить все чистящие средства. Вручную . Как и любую другую габаритную вещь, спальник можно постирать руками в ванне. Погрузите спальник в теплую воду и нанесите моющее средство по всей поверхности. Тщательно потрите щеткой наиболее загрязненные участки. Оставьте спальник отмокнуть на 30-60 минут. Слейте воду из ванны и отожмите оставшуюся воду. Однако имейте в виду, что выстирать его можно, а вот качественно отжать будет непросто, потому что спальник, как правило, набирает много воды, становится тяжелым, а иногда и вообще неподъемным. А потому можно выстирать вещь руками, а вот отжать в стиральной машинке, предварительно запустив пару циклов полоскания.

. Как и любую другую габаритную вещь, спальник можно постирать руками в ванне. Погрузите спальник в теплую воду и нанесите моющее средство по всей поверхности. Тщательно потрите щеткой наиболее загрязненные участки. Оставьте спальник отмокнуть на 30-60 минут. Слейте воду из ванны и отожмите оставшуюся воду. Однако имейте в виду, что выстирать его можно, а вот качественно отжать будет непросто, потому что спальник, как правило, набирает много воды, становится тяжелым, а иногда и вообще неподъемным. А потому можно выстирать вещь руками, а вот отжать в стиральной машинке, предварительно запустив пару циклов полоскания. Химчистка . Самый простой и гарантированный вариант очистить спальный мешок – отдать его специалистам.

Ранее мы рассказывали, как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы. Также делились советами, как расправить сбитый пух, если постирали пуховик.