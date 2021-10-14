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Как расправить сбитый пух, если постирали пуховик

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 октября, 18:40
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Взбить пух в куртке можно руками – это будет долго, но качественно, а вот в машинке или пылесосом получится гораздо быстрее.
Как распушить пуховик
Как распушить пуховик / Фото: Коллаж: Сегодня

Неудачно постирали и высушили пуховик, и он стал тонким? Дело в том, что весь пух сбился в комочки и теперь он не сможет вас греть.

Но эту проблему можно решить, причем, не одним, а даже несколькими способами. Читайте наши лайфхаки и выбирайте, что вам больше подходит.

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Как распушить пуховик: лайфхаки

  • Лайфхак 1. В стиральной машине

Как расправить пух / Фото: pinterest
Как расправить пух / Фото: pinterest

Сухой пуховик выворачивается наизнанку и снова помещается в машинку. Но на этот раз туда же забрасываются 3-4 теннисных мячика и включается не стирка, а сушка с низкой температурой. Нет режима сушки? Тогда включите отжим менее 800 оборотов. В результате сбившийся пух разбивается и расправляется.

  • Лайфхак 2. Пылесосом

Как расправить пух / Фото: pinterest
Как расправить пух / Фото: pinterest

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Вам потребуется пылесос с функцией выдува. Поместите вывернутый наизнанку пуховик в плотный полиэтиленовый пакет . Край пакета оберните вокруг трубки пылесоса и завяжите, чтобы он не пропускал воздух. Включите пылесос и сначала удалите весь воздух, создав вакуум. А затем включите его в обычном режиме и наполните пакет воздухом. Повторите процедуру несколько раз, и комки пуха разойдутся.

  • Лайфхак 3. Выбить

Как расправить пух / Фото: pinterest
Как расправить пух / Фото: pinterest

Сухой пуховик можно взбить обыкновенной выбивалкой для ковров. Разложите одежду на твердой поверхности и постучите по тем участкам, где наполнитель свалялся и скомкался. Затем пуховик выверните наизнанку и прогладьте через проутюжку, желательно с паром.

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  • Лайфхак 4. Скалкой

Как расправить пух / Фото: pinterest
Как расправить пух / Фото: pinterest

Обыкновенная кухонная скалка также может пригодиться, если нужно справиться с непослушными комочками пуха. Разложите пуховик на твердой и гладкой поверхности и пройдитесь по нему скалкой. Начните расправлять его снизу вверх, потому что пух обычно оседает внизу. Также не забудьте про рукава, воротник и капюшон.

  • Лайфхак 5. Взбить пух руками

Как расправить пух / Фото: pinterest
Как расправить пух / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Этот скрупулезный метод потребует много времени и сил. Зато и результат будет лучшим. Нужно поочередно пройтись по всем ячейкам , пальцами аккуратно отсоединить и растрепать небольшие кусочки пуха по всей площади. Периодически пуховик нужно полностью встряхивать.

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

Ранее мы рассказывали, как снять катышки с одежды.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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