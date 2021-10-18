Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: Коллаж: Сегодня
Керамическая плитка – вещь удобная, практичная, красивая, надежная, но не всегда прочная. Даже на такой поверхности иногда появляются трещины и сколы.
Из-за небольшой погрешности менять целую плитку – заморочливо. Да, в этом и нет необходимости. Восстановить плитку можно несколькими способами. Выбирайте, какой вам больше подходит.
Как убрать царапины на плитке: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ластик
Если на плитке незначительные царапины или черные полосы, то убрать их можно с помощью не слишком жесткой резины. Это может быть обычный канцелярский ластик для карандашей, теннисный мячик или подошва кед. Хорошенько потрите резинкой дефект на плитке до его полного удаления.
- Лайфхак 2. Пищевая сода
Возьмите 2 ст. ложки соды, смешайте с тепловой водой до консистенции кашицы. Мочалкой нанесите и потрите поцарапанную поверхность плитки , а затем удалите средство с очищенной поверхности влажной салфеткой.
- Лайфхак 3. Зубная паста
Также для этих целей можно использовать зубную пасту. Нанесите на салфетку немного зубной пасты, потрите круговыми движениями загрязнения или царапины на плитке. Затем удалите остатки пасты влажной тканью.
- Лайфхак 4. Керамический воск
Сколы и трещины придется чинить более кардинально. Хорошенько очистите, обезжирьте и просушите поврежденную плоскость. В зависимости от цвета возьмите один или несколько восковых карандашей , которые можно смешать для получения нужного оттенка. Разогретым паяльником наберите воск и аккуратно заполните им вмятину. Подождите полминуты, чтобы воск немного остыл, снимите излишки. Зачистите поверхность плитки и при необходимости залакируйте.
- Лайфхак 5. Алебастр
Можно сделать скол менее заметным. Разведите алебастр до консистенции пасты и заполните царапины и место скола . Когда алебастр застынет, его нужно зашлифовать, зачистить остатки пыли и закрасить подходящей акриловой краской. Нужный оттенок подберите, понемногу добавляя краситель в краску и пробуя на незаметном участке.
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