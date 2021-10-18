Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Лайфхакер Дом

Как убрать царапины на керамических поверхностях

Ольга Козачок
18 октября, 18:42
Чтобы не менять всю плитку, можно отреставрировать скол или трещину несколькими способами.

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: Коллаж: Сегодня

Керамическая плитка – вещь удобная, практичная, красивая, надежная, но не всегда прочная. Даже на такой поверхности иногда появляются трещины и сколы.

Из-за небольшой погрешности менять целую плитку – заморочливо. Да, в этом и нет необходимости. Восстановить плитку можно несколькими способами. Выбирайте, какой вам больше подходит.

Реклама

Как убрать царапины на плитке: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ластик

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: unsplash

Если на плитке незначительные царапины или черные полосы, то убрать их можно с помощью не слишком жесткой резины. Это может быть обычный канцелярский ластик для карандашей, теннисный мячик или подошва кед. Хорошенько потрите резинкой дефект на плитке до его полного удаления.

  • Лайфхак 2. Пищевая сода

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: pinterest

Реклама

Возьмите 2 ст. ложки соды, смешайте с тепловой водой до консистенции кашицы. Мочалкой нанесите и потрите поцарапанную поверхность плитки , а затем удалите средство с очищенной поверхности влажной салфеткой.

  • Лайфхак 3. Зубная паста

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: unsplash

Также для этих целей можно использовать зубную пасту. Нанесите на салфетку немного зубной пасты, потрите круговыми движениями загрязнения или царапины на плитке. Затем удалите остатки пасты влажной тканью.

Реклама
  • Лайфхак 4. Керамический воск

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: скриншот из YouTube / Виталий Седов

Сколы и трещины придется чинить более кардинально. Хорошенько очистите, обезжирьте и просушите поврежденную плоскость. В зависимости от цвета возьмите один или несколько восковых карандашей , которые можно смешать для получения нужного оттенка. Разогретым паяльником наберите воск и аккуратно заполните им вмятину. Подождите полминуты, чтобы воск немного остыл, снимите излишки. Зачистите поверхность плитки и при необходимости залакируйте.

  • Лайфхак 5. Алебастр

Как убрать царапины на керамических поверхностях / Фото: pinterest

Можно сделать скол менее заметным. Разведите алебастр до консистенции пасты и заполните царапины и место скола . Когда алебастр застынет, его нужно зашлифовать, зачистить остатки пыли и закрасить подходящей акриловой краской. Нужный оттенок подберите, понемногу добавляя краситель в краску и пробуя на незаметном участке.

Ранее мы рассказывали, как мыть фасады кухни быстро и без разводов.

Реклама