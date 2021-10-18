Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: Колаж: Сьогодні

Керамічна плитка – річ зручна, практична, красива, надійна, але не завжди міцна. Навіть на такій поверхні іноді з'являються тріщини і відколи.

Через невелику погрішність міняти цілу плитку – заморочліво. Та в цьому і немає необхідності. Відновити плитку можна кількома способами. Вибирайте, який вам більше підходить.

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Як прибрати подряпини на плитці: лайфхаки

Лайфхак 1. Ластик

Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: unsplash

Якщо на плитці незначні подряпини або чорні смуги, то прибрати їх можна за допомогою не дуже жорсткої гумки. Це може бути звичайний канцелярський ластик для олівців, тенісний м'ячик або підошва кедів. Гарненько потріть гумкою дефект на плитці до його повного видалення.

Лайфхак 2. Харчова сода

Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: pinterest

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Візьміть 2 ст. ложки соди, змішайте з теплової водою до консистенції кашки. Мочалкою нанесіть і потріть подряпану поверхню плитки , а потім видаліть засіб із очищеної поверхні вологою серветкою.

Лайфхак 3. Зубна паста

Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: unsplash

Також для цих цілей можна використовувати зубну пасту. Нанесіть на серветку трохи зубної пасти, потріть круговими рухами забруднення або подряпини на плитці. Потім видаліть залишки пасти вологою тканиною.

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Лайфхак 4. Керамічний віск

Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: скріншот з YouTube / Віталій Сєдов

Сколи та тріщини доведеться лагодити більш кардинально. Гарненько очистіть, знежирте і просушіть пошкоджену площину. Залежно від кольору візьміте один або кілька воскових олівців , які можна змішати для отримання потрібного відтінку. Розігрітим паяльником наберіть віск і акуратно заповніть ним вм'ятину. Зачекайте півхвилини, щоб віск трохи охолов, зніміть надлишки. Зачистіть поверхню плитки і при необхідності залакіруйте.

Лайфхак 5. Алебастр

Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях / Фото: pinterest

Можна зробити скол менш помітним. Розведіть алебастр до консистенції пасти і заповніть подряпини і місце відколу . Коли алебастр застигне, його потрібно пошліфувати, зачистити залишки пилу і зафарбувати підходящою акриловою фарбою. Потрібний відтінок підберіть, потроху додаючи барвник у фарбу і пробуючи на непомітній ділянці.

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