Как ухаживать за рассадой: ТОП-6 практичных советов

Как правильно ухаживать за рассадой / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Уход за рассадой включает в себя множество мер от прореживания и полива, до закаливания. Чтобы растения были здоровыми и сильными , и впоследствии дали хороший урожай, узнайте, как нужно правильно ухаживать за рассадой.

Как ухаживать за рассадой: лайфхаки

Лайфхак 1. Прореживание

Примерно через 1-2 недели после пикировки становится понятно, какие саженцы набрали силу, а какие отстают в развитии. Важно оставить один или два самых мощных саженца в стаканчике, если рассада будет расти попарно, а остальные удалить. В паре хорошо растут томаты и перец.

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Лайфхак 2. Полив

Рассада требует умеренного и регулярного полива. Насколько часто растение требует влаги, можно узнать, проверив верхний слой почвы – он не должен пересыхать . Обычно до апреля рассаду поливают не слишком часто, потому что тепла и солнца еще не много, и ей хватает влаги. Но с середины весны полив увеличивают, потому что идет более интенсивное развитие корневой системы. Также рассаде полезна повышенная влажность воздуха, можно применять опрыскивание.

Лайфхак 3. Поворачивание

После того как рассада взошла, стаканчики нужно поворачивать на 180° раз в день. Это позволяет растениям быть ровными и не искривляться в поисках тепла и света . Такая процедура особенно важно для баклажан и перца, чтобы их стволики оставались вертикальными. Удобнее всего поворачивать весь поддон со стаканчиками. Также полезно установить по другую сторону растений экраны из фольги или зеркал. Или же компенсировать недостаток света на подоконнике дополнительным освещением.

Лайфхак 4. Подкормка

Благодаря использованию биогумуса и кокосового волокна, рассада вырастает здоровой и сильной. Но провести 2-3 подкормки органическо-минеральными удобрениями не будет лишним. Соблюдайте меру, чтобы не сжечь корни. Первую подкормку проводят обычно через две недели после пикировки, последующие также с интервалом в две недели. Лучше чередовать: сначала опрыскать питательным раствором, а в следующий раз – полить им под корень.

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Лайфхак 5. Закаливание

В апреле рассаду можно начинать закаливать. Когда ночная температура на улице не опускается ниже нуля, растения заносят на застекленную веранду, балкон или на улицу. Спустя неделю раму можно периодически открывать, чтобы листья получали ультрафиолет . Начинают с 15 минут в день, постепенно добавляя каждый последующий день 15-20 минут. В мае окна не закрывают и на ночь, если ночная температура, не опускается ниже +10°C – так рассада закаляется от холода.

Лайфхак 6. Профилактика болезней

При использовании субстрата из кокосового волокна и биогумуса растения практически не болеют, потому что там нет патогенной флоры. Но из-за избытка влаги и пониженной температуры рассада может болеть, поэтому очень важна профилактика от "черной ножки":

в почву хорошо внести кокосовое волокно, чтобы получить воздухопроницаемый, рыхлый субстрат;

достаточное освещение рассады и не слишком обильный полив;

дренажные отверстия в посадочных емкостях для отвода лишней влаги и доступа к корням воздуха;

регулярная обработка биопрепаратами.

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