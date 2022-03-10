Как готовить почву под посадку: ТОП-5 вредных добавок для рассады

Что нельзя добавлять в грунт для рассады, чтобы не уничтожить будущий урожай.

Как подготовить почву для рассады / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С приходом весны наступает время подготовки рассады. Важно не только выбрать хорошие семена и сорта овощей, но также правильно подготовить землю для выращивания рассады . Ведь от этого напрямую зависит сила и здоровье растений, а значит – будущий урожай.

У каждой огородной культуры, будь то перец, огурцы или помидоры, могут быть свои предпочтения. Но есть составляющие, которые не нужно добавлять в любую почвосмесь. Несмотря на свою популярность и частое применение для взрослых растений, эти ингредиенты могут принести вред неокрепшей рассаде .

Реклама

Как готовить грунт для рассады и что нельзя добавлять: лайфхаки

Лайфхак 1. Глина

Опасные добавки в почву для рассады / Фото: wikipedia.org

Этот популярный минерал, который часто присутствует в почве, делает грунт плотным и тяжелым для растений. Он не пропускает ни воздух, ни воду, что очень плохо отражается на молодых растениях, которые могут погибнуть от недостатка питания и влаги.

Лайфхак 2. Песок

Опасные добавки в почву для рассады / Фото: pixabay

Реклама

Далеко не каждый вид песка подходит для посадки. Карьерный или строительный песок содержит много глины, он не плодородный и не имеет питательных веществ , что губительно для рассады. А вот для создания почвосмеси используют речной песок, потому что он легче, чище и не имеет других примесей.

Лайфхак 3. Навоз

Опасные добавки в почву для рассады / Фото: wikipedia.org

Навоз в смеси допустимо применять только перепревший. А вот свежий навоз губителен для рассады. При попадании в почву он выделяет газы и тепло , что плохо влияет на молодые растения – они могут погибнуть из-за перегрева. Кроме того, в навозе могут сохраниться возбудители инфекций, семена сорных трав и личинки вредителей.

Реклама

Лайфхак 4. Компост

Опасные добавки в почву для рассады / Фото: wikipedia.org

Спорный вопрос среди дачников насчет добавления компоста в грунт. Во время брожения органических остатков выделяется большое количество тепла , и это приводит к повреждению молодых корешков, гибели семян и ростков. Также в процессе перепревания в компосте уходит азот, который необходим для нормального роста молодых растений. А вот качественный вызревший компост рассаде полезен.

Лайфхак 5. Опилки

Опасные добавки в почву для рассады / Фото: pixabay

Опилки часто используются для проращивания семян. Они хорошо пропускает воздух и влагу, способствуя развитию крепкой корневой системы растений. Однако свежие опилки не содержат полезных веществ и не могут послужить полноценной заменой грунта. А потому выращенная на опилках рассада имеет слабые и тонкие стебли, медленно растет. Как только на ней появляется первый лист, растение нужно пересаживать в соответствующий почвогрунт.

Ранее мы рассказывали, как размножать растения: популярные способы.