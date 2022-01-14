Как ухаживать за садом зимой и бороться с вредителями: советы садоводам

Как ухаживать за участком и бороться с вредителями зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой в холода, когда деревья спят, садоводам отдыхать все равно не приходится. Ведь вместе с растениями благополучно зимуют вредные насекомые , готовые атаковать сад с приходом весны. А еще рыщут в поисках пропитания грызуны, которые изрядно портят деревья и кустарники.

Что нужно делать зимой на участке и как ухаживать за садом, чтобы уберечь его от вредителей, читайте в нашей статье.

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Как бороться с вредителями в саду зимой: лайфхаки

Лайфхак 1. Насекомые

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

Внимательно осмотрите деревья, ветви и стволы. Комок листьев, опутанных паутиной – это убежище боярышницы. А на развилках веток можно найти кладки яиц вредителей, которые срезаются вместе с веткой и сжигаются. На коре можно обнаружить логово златогузок и плодожорок – их следует соскрести ножом и также сжечь. На яблонях любят зимовать медяницы и тля, которые выдают себя по черным или оранжевым яйцам на коре. Следует провести санитарную обработку этих участков раствором нитрофена.

Лайфхак 2. Грызуны

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

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Зимой растения страдают от зайцев и мышей, которые поедают кору и ветви. От зайцев могут спасти высокие заборы и сетки вокруг деревьев. А мелкие грызуны не терпят резких запахов, поэтому можно разбросать по земле сухую полынь.

Лайфхак 3. Рыхление

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

Большая часть вредителей зимует в земле. Им можно помешать во время оттепели, и тогда они не переживут холода. В приствольных кругах под фруктовыми деревьями и под кустарниками нужно взрыхлить почву. В процессе перемешивания земли насекомые окажутся на поверхности и погибнут в морозы.

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Лайфхак 4. Мульчирование

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

Также избавиться от насекомых можно с помощью мульчирования приствольных кругов. Разложите под деревьями слой не перепревшего навоза толщиной до 5 см. А весной вредители не смогут через него выбраться на поверхность.

Лайфхак 5. Листва

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

Убирать опавшие листья положено осенью. В них накапливается множество вредителей , которые благополучно зимуют в тепле, а также это рассадник возбудителей болезней для плодово-ягодных растений. И если вы по каким-то причинам этого не сделали, займитесь уборкой зимой в бесснежный день. Листья следует удалить с участка и закопать или сжечь.

Лайфхак 6. Птицы

Как бороться с вредителями зимой / Фото: pinterest

Самый действенный способ избавиться от вредителей в саду – это привлечь пернатых помощников . Птицам зимой приходится очень нелегко – вот и помогите им, развесив на деревьях приманки и обустроив кормушки. Не забывайте следить, чтобы там был корм: зерна, хлеб, семечки, ягоды, кусочки сала. И тогда птицы регулярно будут прилетать в ваш сад. А весной, полные сил, будут готовы к охоте за насекомыми.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и методы.