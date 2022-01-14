Як доглядати сад взимку і боротися зі шкідниками: поради садівникам

Як доглядати ділянку та боротися зі шкідниками взимку / Фото: Колаж: Сьогодні
Взимку у холоди, коли дерева сплять, садівникам відпочивати все одно не доводиться. Адже разом із рослинами благополучно зимують шкідливі комахи , готові атакувати сад з приходом весни. А ще нишпорять у пошуках їжі гризуни, які неабияк псують дерева та кущі.
Що потрібно робити взимку на ділянці і як доглядати сад, щоб уберегти його від шкідників, читайте в нашій статті.
Як боротися зі шкідниками у саду взимку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Комахи
Уважно огляньте дерева, гілки та стовбури . Купка листя, обплутаного павутиною – це притулок білана. А на розвилках гілок можна знайти кладки яєць шкідників, які зрізають разом із гілкою та спалюють. На корі можна виявити лігво златогузок і плодожорок – їх слід зіскребти ножем і спалити. На яблунях люблять зимувати мідяниці та попелиці, які видають себе по чорних або помаранчевих яйцях на корі. Слід провести санітарну обробку цих ділянок розчином нітрофену.
- Лайфхак 2. Гризуни
Взимку рослини страждають від зайців і мишей, які поїдають кору та гілки. Від зайців можуть урятувати високі паркани та сітки навколо дерев. А дрібні гризуни не терплять різких запахів , тому можна розкидати по землі сухий полин.
- Лайфхак 3. Розпушування
Більшість шкідників зимує у землі. Їм можна перешкодити під час відлиги, і вони не переживуть холоди. У пріствольних колах під фруктовими деревами і під чагарниками потрібно розпушити ґрунт. У процесі перемішування землі комахи опиняться на поверхні і загинуть у морози.
- Лайфхак 4. Мульчування
Також позбутися комах можна а допомогою мульчування ствольних кіл. Розкладіть під деревами шар гною, що не перепрів, завтовшки 5 см . А навесні шкідники не зможуть через нього вибратися на поверхню.
- Лайфхак 5. Листя
Прибирати опале листя потрібно восени. У ньому накопичується безліч шкідників , які благополучно зимують у теплі, а також це розсадник збудників хвороб для плодово-ягідних рослин. І якщо ви з якихось причин цього не зробили, займіться збиранням узимку в безсніжний день. Листя слід видалити з ділянки та закопати чи спалити.
- Лайфхак 6. Птахи
Найдієвіший спосіб позбутися шкідників у саду – це залучити пернатих помічників . Птахам узимку доводиться дуже нелегко – ось і допоможіть їм, розвішавши на деревах приманки та облаштувавши годівниці. Не забувайте стежити, щоб там був корм: зерна, хліб, насіння, ягоди, шматочки сала. І тоді птахи регулярно прилітатимуть у ваш сад. А навесні, сповнені сил, будуть готові до полювання за комахами.
Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.