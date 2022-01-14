Як доглядати сад взимку і боротися зі шкідниками: поради садівникам

Як доглядати ділянку та боротися зі шкідниками взимку / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку у холоди, коли дерева сплять, садівникам відпочивати все одно не доводиться. Адже разом із рослинами благополучно зимують шкідливі комахи , готові атакувати сад з приходом весни. А ще нишпорять у пошуках їжі гризуни, які неабияк псують дерева та кущі.

Що потрібно робити взимку на ділянці і як доглядати сад, щоб уберегти його від шкідників, читайте в нашій статті.

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Як боротися зі шкідниками у саду взимку: лайфхаки

Лайфхак 1. Комахи

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Уважно огляньте дерева, гілки та стовбури . Купка листя, обплутаного павутиною – це притулок білана. А на розвилках гілок можна знайти кладки яєць шкідників, які зрізають разом із гілкою та спалюють. На корі можна виявити лігво златогузок і плодожорок – їх слід зіскребти ножем і спалити. На яблунях люблять зимувати мідяниці та попелиці, які видають себе по чорних або помаранчевих яйцях на корі. Слід провести санітарну обробку цих ділянок розчином нітрофену.

Лайфхак 2. Гризуни

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

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Взимку рослини страждають від зайців і мишей, які поїдають кору та гілки. Від зайців можуть урятувати високі паркани та сітки навколо дерев. А дрібні гризуни не терплять різких запахів , тому можна розкидати по землі сухий полин.

Лайфхак 3. Розпушування

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Більшість шкідників зимує у землі. Їм можна перешкодити під час відлиги, і вони не переживуть холоди. У пріствольних колах під фруктовими деревами і під чагарниками потрібно розпушити ґрунт. У процесі перемішування землі комахи опиняться на поверхні і загинуть у морози.

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Лайфхак 4. Мульчування

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Також позбутися комах можна а допомогою мульчування ствольних кіл. Розкладіть під деревами шар гною, що не перепрів, завтовшки 5 см . А навесні шкідники не зможуть через нього вибратися на поверхню.

Лайфхак 5. Листя

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Прибирати опале листя потрібно восени. У ньому накопичується безліч шкідників , які благополучно зимують у теплі, а також це розсадник збудників хвороб для плодово-ягідних рослин. І якщо ви з якихось причин цього не зробили, займіться збиранням узимку в безсніжний день. Листя слід видалити з ділянки та закопати чи спалити.

Лайфхак 6. Птахи

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Найдієвіший спосіб позбутися шкідників у саду – це залучити пернатих помічників . Птахам узимку доводиться дуже нелегко – ось і допоможіть їм, розвішавши на деревах приманки та облаштувавши годівниці. Не забувайте стежити, щоб там був корм: зерна, хліб, насіння, ягоди, шматочки сала. І тоді птахи регулярно прилітатимуть у ваш сад. А навесні, сповнені сил, будуть готові до полювання за комахами.

Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.