Как украсить стол на Хэллоуин-2021

Как эффектно оформить стол на Хэллоуин-2021, чтобы декор соответствовал праздничному настроению, и гости остались довольны?

Мы собрали для вас несколько интересных вариантов оформления застолья на дьявольский праздник . Смотрите фото, вдохновляйтесь идеями, создавайте собственные композиции и отмечайте страшно и весело.

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Как украсить стол на Хэллоуин: лайфхаки

Лайфхак 1. Классические цвета

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Черный и ярко-оранжевый цвета в сочетании с тыквами – это классика Хэллоуина. Можно оставить на стол уже готовый вариант тематической посуды или же подыскать, к примеру, оранжевую скатерть с черными салфетками и тарелки с бокалами в таких же цветах.

Лайфхак 2. Стекло и огонь

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

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На столе, накрытом в честь Хэллоуина очень стильно смотрятся свечи в обыкновенных стеклянных бутылках вместо подсвечников. Оплавляясь, воск стекает по стеклу, создавая неповторимые узоры подтеков.

Лайфхак 3. Хогвартский стиль

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Поклонники поттерианы по достоинству оценят оформление застолья по мотивам Хогварта. Над местом каждого гостя подвесьте черные шляпы , а в центре стола расположите горшок с колдовским зельем.

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Лайфхак 4. Тыковки

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Хэллоуин – вовсе не означает жутко, мрачно и страшно. Оформите праздник позитивно и весело. Главное – чтобы всем понравилось, и настроение было действительно праздничное. Как насчет россыпи разноцветных тыковок на столе? Все-таки тыква – наипервейший символ Хэллоуина.

Лайфхак 5. Ведьмино логово

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Как куховарит настоящая ведьма? Предложите друзьям побывать у нее в гостях и отведать колдовских угощений. А оформление стола пусть включает метлы, котлы и скатерть в виде паутины.

Лайфхак 6. Огни и черепа

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Атмосферу потустороннего мира за столом поможет воссоздать интерьер, оформленный с помощью черепов и костей. А живой огонь, исходящий от свечей, сделает его более устрашающим.

Лайфхак 7. Клетчатый стол

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Стильно, модно и свежо смотрится стол с клетчатой расцветкой. Никаких вампиров и ведьм, а декор в виде тыковок напомнит о тематике осеннего праздника.

Лайфхак 8. Черный цвет

Как украсить стол на Хэллоуин / Фото: pinterest

Оформите стол в базовом черном цвете, а из освещения пусть будут только горящие свечи. Это как раз соответствует Хэллоуину. Живые цветы в вазах придадут изысканности и некой трагичности интерьеру.

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