Как сделать фотозону на Хэллоуин: чертова дюжина креативных идей

Хэллоуин отмечаем 31 октября. Чтобы этот день прошел интересно и весело, люди креативят, придумывают меню, макияжи, прически, декор и костюмы, но часто забывают о самых главных последствиях.
Ботфорты для мужчин, костюмы на Хэллоуин и украшения-веревки: Givenchy показали новую коллекцию в Париже
А ведь когда все отойдут от испуга и смеха, а кто-то просто банально протрезвеет после вечеринки вурдалаков, захочется восстановить в памяти , как прошел этот день. Вот тут-то и пригодятся видео и фотографии, которые вы заботливо успели сделать. Можно сказать, что весь креатив не потерян даром, а запечатлен для истории и хорошего настроения.
Далее по теме
Так что стоит продумать еще и фотозоны, в которых вы сможете создавать впечатляющие образы, вживаться в роли и делать историю семьи и друзей, фотографируя их на память в день Хэллоуина-2021.
Как соорудить фотозону на Хэллоуин: лайфхаки
- Лайфхак 1. Панно
Один из самых распространенных способов сделать фотозону – это задрапировать уголок в доме тканью или шторой , чтобы в кадр попадал именно этот участок. А далее делаем сборную солянку из всех попавшихся под руку предметов, которые соответствуют символике праздника: тыквы, листья, игрушки, а фон можно украсить рисунками котов, летучих мышей, привидений и ведьм.
- Лайфхак 2. Двери
Праздник начинается со входа. Оформите в виде фотозоны входные двери. Так вы убьете сразу два трупа – что очень символично в праздник. Гостей уже с порога встречает атмосфера Хэллоуина . И у вас уже готова зона для веселых и страшных фоток.
- Лайфхак 3. Стол
Если планируется сытная вечеринка , то фотозону можно устроить прямо возле стола с прикольной сервировкой и страшными угощениями.
- Лайфхак 4. Маскировка
Спрячьте и замаскируйте за баннером табуретку или стремянку, чтобы мебель была незаметной. Тогда можно сделать реалистичные снимки висящих зомби, парящих привидений или летающих ведьм.
- Лайфхак 5. Лестница
В доме есть лестница? Это просто ступени в бескрайние просторы креатива. На них можно закрепить разнообразные сюжеты, которые будет видно под определенным углом . Так что это удачная возможность поиграться с перспективой. А еще на лестнице получаются классные групповые снимки – все помещаются .
- Лайфхак 6. Тантамареска
Прикольная идея сделать готовый баннер с вырезанными отверстиями для лиц . Кстати, вы можете поочередно разыграть гостей, заводя их с тыльной стороны стенда так, чтобы они не видели сюжет. А уже на готовых фотографиях они оценят вашу фантазию.
- Лайфхак 7. Витражи
Иногда для шикарного праздничного кадра особо ничего и не нужно придумывать. Если за дверью или за окном красивый пейзаж , достаточно просто декорировать стекло прикольным зверем, к примеру, летучими мышами или черным котярой. Тематический фон для снимка готов.
- Лайфхак 8. Паутина
Натяните в коридоре паутину из нитей, веревок или туалетной бумаги. И встречайте гостей с фотоаппаратом в руках. Пока они преодолеют этот лабиринт , вы сделаете массу веселых и не наигранных кадров.
- Лайфхак 9. Фоторамка
Нет места для большой локации? Не страшно! Придумайте тематическую фоторамку . А заодно упростите себе работу – на готовые фотки уже не нужно будет ставить фильтры.
- Лайфхак 10. Привидения
Не беда, если кто-то из гостей пришел без костюма . Его можно запечатлеть для истории в таком романтическом образе. А для изготовления декорации вам понадобятся каркасы, ненужная ткань, к примеру, старое постельное белье, или марля.
- Лайфхак 11. Лежачие фотки
Лень стоять? Можно и отдохнуть, а заодно разыграть прикольные сюжеты на тему Хэллоуина, лежа на диване или прямо на полу . В такой фотозоне не составит труда полетать на метле или допрыгнуть до месяца.
- Лайфхак 12. Тени
Поиграйтесь с огнем и тенями. Главное, чтобы на заднем плане была однотонная стена, тогда тень будет эффектнее. Фотки на таком фоне получатся зловещими и живыми. Но их нужно делать без вспышки .
- Лайфхак 13. Зеркало
Повозившись с зеркалом и отражениями, можно получить интересные снимки с потусторонними силами . Смотрите, не заиграйтесь!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.