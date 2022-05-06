Как выращивать грибы: советы для начинающих

Как вырастить грибы в домашних условиях / Фото: Pixabay, Pinterest, Коллаж: Сегодня

Одни грибники отправляются на тихую охоту в лес. Другие же, приложив небольшие усилия, могут собирать урожай, не выходя из дома . Мы расскажем вам, как можно вырастить любимые многими шампиньоны в домашних условиях.

Главное в этом деле – соблюдение определенных правил. Тем более, что в природе шампиньоны приспосабливаются к любым условиям – от лесов до степной местности.

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Где растить грибы

Как вырастить грибы / Фото: freepik.com

В домашних условиях вырастить грибы можно на грядке, в подвале, в теплице, сарае или на балконе. Оптимальная площадь для грибницы – порядка 3 м кв . Место должно быть с хорошей циркуляцией воздуха, возможностью контроля температуры и влажности без резких перепадов.

Выбор мицелия

Мицелий или грибницу покупайте у проверенных производителей, чтобы она была здоровой и качественной. Грибницы могут быть:

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зерновая – продается в полиэтиленовых пакетах и может храниться до 6 месяцев при температуре 0-4°C;

– продается в полиэтиленовых пакетах и может храниться до 6 месяцев при температуре 0-4°C; компостная – бывает в стеклянных банках, менее урожайная, но и менее чувствительная к перепадам температуры и влажности, хранится практически год.

Приготовление субстрата

Грибы можно вырастить в помещении / Фото: pinterest

Для домашнего выращивания оптимальный субстрат – это компост на основе соломы и навоза с кислотностью 7,3-7,5 рН. Для его приготовления понадобится:

100 кг соломы,

50 кг навоза,

2 кг мочевины,

2 кг суперфосфата,

8 кг гипса,

5 кг мела.

Сначала солому замачивают в воде на 2-3 дня, а затем выкладывают послойно с навозом с добавлением мочевины и суперфосфата. Высота слоев соломы и навоза в итоге должно быть не менее чем 3-4 каждого по 30-35 см.

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Следует часто поливать смесь, чтобы она все время была влажной. Через неделю проводят перебивку субстрата , т.е. вилами перемешивают слои. Ее повторяют 4-5 раз через 3-4 дня. А во время предпоследней перебивки добавляют гипс и мел.

Готовый субстрат приобретает равномерную коричневую окраску, пружинистую, мягкую, рыхлую консистенцию, уходит запах аммиака.

Как посадить грибы

Субстрат для грибов / Фото: pinterest

Субстрат помещают в деревянные ящики , мешки или ямы глубиной полметра, застланные полиэтиленом (при выращивании в огороде), немного уплотняя. Через 2-3 дня температура внутри компоста должна снизиться до 23-25°C, и можно высаживать мицелий.

Зерновую грибницу разбрасывают по субстрату из расчета 500 г на 1 м кв. Затем закрывают тонким слоем компоста.

разбрасывают по субстрату из расчета 500 г на 1 м кв. Затем закрывают тонким слоем компоста. Компостную грибницу помещают в лунках на глубине 4-5 см в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга и прикрывают субстратом.

После посадки мицелия влажность в помещении должна составлять 75-90% при температуре не ниже 25-27°C, чтобы компост не пересыхал. Через 1-2 недели на поверхности субстрата появятся белые грибные нити , которые нужно засыпать влажной смесью из торфа, известняка и земли (в пропорции 5:1:4) и подождать еще 3-5 дней. Затем температуру в помещении понижают до 12-17°C.

Первые грибы растут группами / Фото: pinterest

Первые грибы появляются через 2-3 месяца после закладки грибницы. Сначала они растут группами по 5-20 штук, затем грибница распространится по субстрату более равномерно.

Снимают урожай, пока нижняя часть шляпки еще покрыта белой пленкой. Каждый гриб аккуратно выкручивают , а ямку присыпают покровной смесью.

Грибы растут в течение 1-2 недель , а всего можно собрать до 6-7 волн урожая.

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