Как правильно поливать огород: советы дачникам

Полив растений должен быть регулярным и своевременным.

Как поливать огород / Фото: Unsplash

Будущий урожай во многом зависит от сорта, посадки, правильного ухода и полива земли. При этом лишняя влага вредит растениям не менее, чем сухая почва.

Если растения получают мало воды , они вянут, мельчают, листья скручиваются, а корнеплоды начинают горчить. Избыток влаги приводит к тому, что плоды приобретают водянистый вкус, а корни начинают гнить. Как правильно поливать огород и что делать, чтобы улучшить урожай, узнайте в нашей статье.

Реклама

Как поливать огород: лайфхаки

Лайфхак 1. Виды полива

В зависимости от сроков и целей применения, существуют разные виды полива:

посадочный – помогает лучше приживаться семенам и рассаде после высадки; основной – пополняет количество необходимой влаги в почве во время вегетации; подкормочный – проводится одновременно с внесением удобрений; освежительный – необходим во время высокой температуры воздуха.

Лайфхак 2. Частота полива

Частота полива зависит от конкретного участка, характеристики земли, погоды и непосредственно самих овощей на огороде. Главное, чтобы он был регулярным и своевременным . Лучше поливать реже, но обильнее, чем часто, но небольшими порциями, потому что вода не успеет достичь корней. Высаженную рассаду желательно поливать ежедневно, а после укоренения – достаточно одного раза в 2-3 дня. Легкие песчаные почвы сохнут намного быстрее глинистых.

Лайфхак 3. Время суток для полива

Поливать растения важно, когда нет активного солнца , иначе испарение будет больше, а капли воды будут действовать по принципу маленькой обжигающие линзы. Утренний полив лучше при прохладной погоде, вечерний желателен при теплой. После вечернего полива земля должна успеть просохнуть до прохладной ночи, чтобы на корнях не появились грибковые заболевания.

Реклама

Лайфхак 4. Полив после дождя

Необходимость и количество воды зависят от продолжительности и обильности осадков . Долгий дождь намного полезнее для огорода, чем обильный, но короткий. Проверить, на какую глубину проник грунт, можно с помощью сухой палочки. У большинства овощных культур корни находятся на глубине 15-30 см от поверхности почвы.

Лайфхак 5. Рыхление почвы

Помимо воды растениям необходим кислород, а потому перед поливом желательно разрыхлить почву и не допускать образования корки засохшей земли.

Лайфхак 6. Температура воды

Температура поливочной воды должна быть 15-25°C . Отклонение в одну или другую сторону может привести к температурному стрессу растений, и они могут заболеть. Слишком холодная или слишком теплая вода плохо сказываются на всасывающей способности корневой системы и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Можно набрать воду в большую емкость и дать ей нагреться в течение дня.

Реклама

Лайфхак 7. Отстоянная вода

Для полива оптимально брать предварительно отстоянную воду. Это поможет осадить или испарить возможные вредные примеси , к примеру, хлор. Также можно использовать и дождевую воду, если рядом с участком нет промышленных объектов, иначе вода будет грязной.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на огороде.