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Как заняться огородом и что легко растет: советы для начинающих

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25 апреля, 18:45
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Самые неприхотливые овощи, которые растут на огороде и дадут урожай без особых знаний дачника.
Огород для начинающих: что посадить
Огород для начинающих: что посадить / Фото: Pinterest, Pexels, Коллаж: Сегодня

Если вы раньше в принципе не занимались растениями или же переехали на новый участок и хотели бы посадить огород, перед вами встанет выбор, что посадить .

Начинающим дачникам, разумеется, хочется, чтобы выросло все сразу и побольше . Но при этом опыта в земледелии им явно не хватает. Разумно начать с посадки таких культур, уход за которыми не потребует много времени, знаний и сил, а урожай порадует своим изобилием.

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Какие растения лучше всего посадить на огороде начинающим: советы

1. Салат. К нему относятся: листовой салат, латук, шпинат, кресс-салат. Эти растения совершенно неприхотливы, их даже можно посадить в горшки на подоконнике. Они не боятся сорняков, потому что сами активно разрастаются и подавляют нежелательную растительность на грядке. Зелень любит солнечный свет и умеренный полив, семена можно высаживать с весны прямо в грунт.

Зелень не потребует много усилий / Фото: pinterest
Зелень не потребует много усилий / Фото: pinterest

2. Зелень. Другой вариант привычной зелени – это укроп, кинза, петрушка. Этим растениям нужна хоть немного окультуренная земля – т.е. прежде чем ее сеять, грунт нужно перекопать, взрыхлить и удалить корневища сорняков, конкуренции с которыми сложно выдержать.

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3. Редис. Считается совершенно непритязательной культурой. Он устойчив к возвратным весенним заморозкам. Семена редиса высаживают в бороздки на глубину 1,5-2 см и на расстоянии 4-5 см друг от друга. Растение любит солнце и не нуждается в чрезмерном увлажнении почвы.

4. Картофель. В первый год обязательно стоит вырастить этот корнеплод. Его сажают в лунки на глубину примерно 20 см, с расстоянием 50 см. В процессе роста достаточно несколько раз присыпать землю к побегам и умеренно поливать их. Если почва влажная, картофель хорошо высаживать в гребни и высоко окучивать, а если жарко, сухо и ветрено – лучше высадить в канавки и замульчировать скошенной травой.

5. Горох. Этому вьющемуся растению от вас понадобится только поддержка в виде опоры, а в остальном он сам себя обеспечит всем необходимым. Горошинки садятся в грунт на глубину 1 см и поливаются дважды в неделю.

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6. Кабачки. Эта культура любит плодородную землю. Для этого можно скосить траву, вырыть ямки, насыпать семена, полить и зарыть. А скошенную траву уложить валиком вокруг – она приглушит сорняки и впоследствии станет удобрением. После появления листьев лишние растения убирают, а самые сильные оставляют. Дальше кабачкам нужен только полив и удаление высоких сорняков.

7. Тыква. Она ведет себя примерно так же, как и кабачки, только ей нужно больше площади, потому что свои плети раскидают на несколько метров вокруг. И в отличие от теневыносливых кабачков тыква больше любит солнце.

Помидоры любят солнце / Фото: pexels
Помидоры любят солнце / Фото: pexels

8. Помидоры. В жарком и солнечном регионе очень неприхотливы томаты. Их можно посадить в виде рассады или же посеять семена. Низкорослые сорта справятся с вертикальным положением сами, а вот высокорослые потребуют подвязку. Так они получат больше солнца и будут лучше проветриваться, что убережет их от болезней.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на участке. Чтобы ваши растения не засохли, узнайте, как правильно поливать огород. А чтобы участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.

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