Как заклеить окна, чтобы спастись от ударной волны

Во время обстрелов и взрывов, даже если в дом не попал снаряд, велика опасность получить серьезные травмы от ударной волны. Наиболее подвержены ее действию стекла и окна домов .
Разлетаясь на мелкие осколки , они несут смертельную опасность для людей, потому что чреваты порезами и потерей крови.
Поэтому очень важно подготовить свое жилье, чтобы сделать его по возможности безопасным. Как и чем правильно заклеить окна , читайте в нашей статье.
Как заклеить окна от взрывов: лайфхаки
- Лайфхак 1. Скотч
Самый быстрый способ – заклеить стекла крест-накрест скотчем. А затем добавить на окне еще полос в виде снежинки. Чем больше размеры окна, тем больше полосок нужно сделать. Если вы взяли прозрачную клейкую ленту, то в вашей комнате не убавится дневного света. Но имейте в виду, что впоследствии снимать скотч может быть затруднительно.
- Лайфхак 2. Газета
Если под рукой не оказалось скотча или изоленты, предотвратить опасные осколки поможет обычная газета, наклеенная на стекла мылом также в виде креста. Мыло сложнее наносится, но зато его намного легче смыть со стекла, чем липкий скотч.
- Лайфхак 3. Ткань
Вместо бумаги можно нарезать полосками ткань , к примеру, ненужные простыни. А клеить на стекло такие полоски можно с помощью мучного клейстера . Для этого полстакана муки разводят водой до консистенции жидкой сметаны, вливают в кипящую воду, постоянно помешивая ложкой. Поварив полминуты, дают остыть и процеживают от комочков через марлю.
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