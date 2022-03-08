Як заклеїти вікна, щоб урятуватися від ударної хвилі

Під час обстрілів та вибухів, навіть якщо в будинок не влучив снаряд, велика небезпека отримати серйозні травми від ударної хвилі. Найбільш уразливі до її дії скло та шибки будинків .

Розлітаючись на дрібні осколки , вони несуть смертельну небезпеку для людей, тому що загрожують порізами і втратою крові.

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Тому дуже важливо підготувати своє житло, щоб зробити його якомога безпечнішим. Як і чим правильно заклеїти вікна , читайте в нашій статті.

Як заклеїти вікна від вибухів: лайфхаки

Лайфхак 1. Скотч

Як правильно заклеїти вікна / Фото: Instagram: @replus_bureau

Найшвидший спосіб – заклеїти шибки хрест-навхрест скотчем. А потім додати на вікні ще смуги у вигляді сніжинки. Чим більші розміри вікна, тим більше смужок потрібно зробити. Якщо ви взяли прозору клейку стрічку, то у вашій кімнаті не поменшає денного світла. Але майте на увазі, що згодом знімати скотч може бути важко.

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Лайфхак 2. Газета

Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest

Якщо під рукою не виявилося скотчу або "ізоленти", запобігти небезпечним уламкам допоможе звичайна газета, наклеєна на скло милом також у вигляді хреста. Мило складніше наноситься, зате його значно легше змити зі скла, ніж липкий скотч.

Лайфхак 3. Тканина

Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest

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Замість паперу можна нарізати смужками тканину , наприклад, непотрібні простирадла. А клеїти на скло такі смужки можна за допомогою борошняного клейстеру . Для цього пів склянки борошна розводять водою до консистенції рідкої сметани, вливають у киплячу воду, постійно помішуючи ложкою. Поваривши пів хвилини, дають охолонути і проціджують від грудочок через марлю.

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