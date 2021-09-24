Как завязывать галстук: пошаговая инструкция со схемой

Галстук – важная деталь гардероба, придающая мужчине деловой, элегантный и брутальный вид одновременно. Кто-то носит галстуки постоянно, а кто-то – по большим торжествам. Но, пожалуй, каждый мужчина завязывает галстук хотя бы раз в жизни.

Научиться завязывать галстук не сложно. Правда, потребуется некоторая сноровка, но благодаря наглядным схемам и описанию, освоить этот процесс не составит труда.

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Предлагаем вам попробовать свои силы на самом популярном узле Виндзор. В результате получается стильный, аккуратный, плотный тканевой треугольник, который отлично сочетается с широким вырезом воротника.

Как завязывать галстук узлом Виндзор: пошаговая инструкция

Повесьте на шею галстук так, чтобы его широкая часть была длиннее узкой.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Широкий конец галстука оберните вокруг узкого снизу вверх, образовав таким образом петлю на шее.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Из этой петли опустите широкий конец поверх узкого вниз и влево.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Оберните широким концом узкий, протянув его под низом вправо.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх с правой стороны.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Проденьте широкий конец в петлю и выведите из-под низу вправо.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Перебросьте широкий конец поверх узкого справа налево, не слишком затягивая узел.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Снова верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх, но теперь с левой стороны.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Опустите широкий конец вниз и проденьте его в узел, сформированный в пункте 7.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest Затяните узел, подтягивая узкий конец и красиво выкладывая широкий.

Как завязывать галстук / Фото: pinterest

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