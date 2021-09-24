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Как завязывать галстук: пошаговая инструкция со схемой

Ольга Козачок
24 сентября, 11:06
Если вы не умеете завязывать галстук, начните с классического узла Виндзор – по схемам научиться будет совсем несложно.

Галстук – важная деталь гардероба, придающая мужчине деловой, элегантный и брутальный вид одновременно. Кто-то носит галстуки постоянно, а кто-то – по большим торжествам. Но, пожалуй, каждый мужчина завязывает галстук хотя бы раз в жизни.

Научиться завязывать галстук не сложно. Правда, потребуется некоторая сноровка, но благодаря наглядным схемам и описанию, освоить этот процесс не составит труда.

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Предлагаем вам попробовать свои силы на самом популярном узле Виндзор. В результате получается стильный, аккуратный, плотный тканевой треугольник, который отлично сочетается с широким вырезом воротника.

Как завязывать галстук узлом Виндзор: пошаговая инструкция

  1. Повесьте на шею галстук так, чтобы его широкая часть была длиннее узкой.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  2. Широкий конец галстука оберните вокруг узкого снизу вверх, образовав таким образом петлю на шее.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  3. Из этой петли опустите широкий конец поверх узкого вниз и влево.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  4. Оберните широким концом узкий, протянув его под низом вправо.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  5. Верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх с правой стороны.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  6. Проденьте широкий конец в петлю и выведите из-под низу вправо.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  7. Перебросьте широкий конец поверх узкого справа налево, не слишком затягивая узел.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  8. Снова верните широкий конец в петлю на шее снизу вверх, но теперь с левой стороны.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  9. Опустите широкий конец вниз и проденьте его в узел, сформированный в пункте 7.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest
  10. Затяните узел, подтягивая узкий конец и красиво выкладывая широкий.
    Как завязывать галстук / Фото: pinterest

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