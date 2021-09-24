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Як зав'язувати краватку: покрокова інструкція зі схемою

Ольга Козачок
24 вересня, 11:06
Якщо ви не вмієте зав'язувати краватку, почніть з класичного вузла Віндзор – за схемами навчитися буде зовсім нескладно.

Краватка – важлива деталь гардеробу, що надає чоловікові ділового, елегантного і брутального вигляду одночасно. Хтось носить краватки постійно, а хтось – під час великих урочистостей. Але, мабуть, кожен чоловік зав'язує краватку хоча б раз у житті.

Навчитися зав'язувати краватку не складно. Щоправда, потрібна певна вправність, але завдяки наочним схемами і опису, освоїти цей процес не завдасть труднощів.

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Як зав'язувати краватку вузлом Віндзор: покрокова інструкція

  1. Повісьте на шию краватку так, щоб її широка частина була довша за вузьку.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  2. Широкий кінець краватки оберніть навколо вузького від низу до верху, утворивши таким чином петлю на шиї.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  3. З цієї петлі опустіть широкий кінець поверх вузького вниз і ліворуч.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  4. Оберніть широким кінцем вузький, простягнувши його під низом праворуч.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  5. Поверніть широкий кінець у петлю на шиї від низу до верху з правого боку.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  6. Протягніть широкий кінець в петлю і виведіть з-під низу праворуч.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  7. Перекиньте широкий кінець поверх вузького зправа наліво, не дуже затягуючи вузол.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  8. Знову поверніть широкий кінець в петлю на шиї знизу вгору, але тепер з лівого боку.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  9. Опустіть широкий кінець вниз і протягніть його у вузол, сформований в пункті 7.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
  10. Затягніть вузол, підтягуючи вузький кінець і красиво викладаючи широкий.
    Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest

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