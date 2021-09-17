Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Одежда

Как красиво завязывать шнурки: ТОП-3 лайфхаков с пошаговыми инструкциями и фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 сентября, 15:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стильные, модные, креативные и при этом не развязываются: смотрите, как можно завязать шнурки на спортивной обуви.
Как завязать шнурки модно и красиво
Как завязать шнурки модно и красиво / Фото: Коллаж: Сегодня

Обыденная спортивная обувь, ботинки на шнуровке, кроссы и кеды благодаря новой шнуровке превращается в эффектную и притягательную, от которой просто глаз не оторвать! Стоит только начать, и процесс завязывания шнурков может перерасти в хобби.

Читайте также:

Реклама

Смотрите наши лайфхаки по креативному завязыванию шнурков , пробуйте сами и придумывайте собственные узоры для шнурования любимой обуви.

Имейте в виду, что количество люверсов в разной обуви может отличаться. Так что ориентируйтесь на картинки.

Как завязать шнурки: лайфхаки

Лайфхак 1. Перехлест

  1. Протяните шнурок через нижние люверсы и выровняйте концы по длине.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  2. Поочередно проденьте левый шнурок в отверстия с левой стороны обуви, поднимаясь вверх по спирали.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  3. Правый шнурок проденьте снизу в первую петлю левого шнурка.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  4. А затем проденьте его в отверстие с правой стороны . Таким образом посередине между шнурками получится перехлест .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  5. Повторите так со всеми следующими петлями.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  6. Немного подтяните, но не затягивайте шнурки, и завяжите бантик .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
Реклама

Лайфхак 1. Плетение

  1. Протяните шнурок через нижние люверсы сверху вниз и перехлестните шнурки.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  2. Правый шнурок проденьте сверху вниз в третье отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  3. Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз во второе отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  4. То же самое проделайте с левым шнурком .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  5. Затем повторите процедуру со следующими по очереди люверсами: шнурок, который стал правым, проденьте сверху вниз в пятое отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  6. Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  7. А другой шнурок проденьте сверху вниз в пятое отверстие слева, оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  8. Проденьте шнурки в последние отверстия и завяжите бантик .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY

Лайфхак 1. Рельсы

  1. Протяните шнурок через нижние люверсы снизу вверх и правый шнурок сделайте в 2 раза короче левого.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  2. Оба шнурка проденьте сверху вниз в крайние, шестые отверстия .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  3. Левый шнурок проденьте снизу вверх в пятое отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  4. А затем сверху вниз – в пятое отверстие справа, при этом захватите шнурки, которые проходят по бокам обуви.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  5. Протяните его снизу вверх в четвертое отверстие справа.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  6. Далее протяните его сверху вниз в четвертое отверстие слева.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  7. Продолжите так до последнего ряда , формируя параллельные ряды.
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
  8. А в конце выведите шнурок внутри вверх, протяните снизу вверх через шестой люверс и завяжите вместе с правым шнурком бантиком .
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
    Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

Реклама

Ранее мы рассказывали, как переделать горловину: ТОП-10 впечатляющих лайфхаков с фото.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
13 - 19 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять