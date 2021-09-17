Как красиво завязывать шнурки: ТОП-3 лайфхаков с пошаговыми инструкциями и фото

Обыденная спортивная обувь, ботинки на шнуровке, кроссы и кеды благодаря новой шнуровке превращается в эффектную и притягательную, от которой просто глаз не оторвать! Стоит только начать, и процесс завязывания шнурков может перерасти в хобби.
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Смотрите наши лайфхаки по креативному завязыванию шнурков , пробуйте сами и придумывайте собственные узоры для шнурования любимой обуви.
Имейте в виду, что количество люверсов в разной обуви может отличаться. Так что ориентируйтесь на картинки.
Как завязать шнурки: лайфхаки
Лайфхак 1. Перехлест
- Протяните шнурок через нижние люверсы
и выровняйте концы по длине.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Поочередно проденьте левый шнурок
в отверстия с левой стороны
обуви, поднимаясь вверх по спирали.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Правый шнурок
проденьте снизу в первую петлю
левого шнурка.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- А затем проденьте его в отверстие с правой стороны
. Таким образом посередине между шнурками получится перехлест
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Повторите
так со всеми следующими петлями.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Немного подтяните, но не затягивайте шнурки, и завяжите бантик
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
Лайфхак 1. Плетение
- Протяните шнурок через нижние люверсы сверху вниз
и перехлестните шнурки.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Правый шнурок
проденьте сверху вниз в третье отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз во второе отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- То же самое проделайте с левым шнурком
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Затем повторите
процедуру со следующими по очереди люверсами: шнурок, который стал правым, проденьте сверху вниз в пятое отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- А другой шнурок проденьте сверху вниз в пятое отверстие
слева, оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Проденьте шнурки в последние отверстия и завяжите бантик
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
Лайфхак 1. Рельсы
- Протяните шнурок через нижние люверсы снизу вверх и правый шнурок сделайте в 2 раза короче
левого.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Оба шнурка проденьте сверху вниз в крайние, шестые отверстия
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Левый шнурок
проденьте снизу вверх в пятое отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- А затем сверху вниз – в пятое отверстие
справа, при этом захватите шнурки, которые проходят по бокам обуви.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Протяните его снизу вверх в четвертое отверстие
справа.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Далее протяните его сверху вниз в четвертое отверстие
слева.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- Продолжите так до последнего ряда
, формируя параллельные ряды.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
- А в конце выведите шнурок внутри вверх, протяните снизу вверх через шестой люверс
и завяжите вместе с правым шнурком бантиком
.Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY
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