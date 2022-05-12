Какие растения нельзя держать дома: ТОП-7 всеобщих любимцев с фото

Какие растения опасно держать дома / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Обычное, привычное, любимое и популярное комнатное растение может стать причиной плохого самочувствия , аллергической реакции, анафилактического шока и даже привести к смерти. Мы собрали для вас флоро-компанию, которую лучше переселить из дома хотя бы на балкон или подальше на участок.

Диффенбахия

Диффенбахия / Фото: pinterest

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Эффектный цветок с пестрыми листьями считается одним из опасных растений для дома. Едкий сок его стеблей при попадании в организм человека отрицательно сказывается на пищеварении, может вызвать раздражение кожи и затруднить дыхание. Поэтому, кстати, диффенбахию нельзя держать в детских заведениях.

Молочай

Молочай / Фото: pinterest

Это цветочное семейство представлено большим разнообразием растений, многие из которых похожи на кактусы. Молочай опасен не только своими шипами, но и млечным соком , который содержится в стебле и может вызвать сильное отравление, ожоги, головокружение, тошноту.

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Цикламен

Цикламен / Фото: pinterest

Это нарядное комнатное растение нельзя держать дома , потому что свежий сок из стеблей и корней цикламена может стать причиной раздражения слизистой, отеков, боли в горле и затрудненного дыхания.

Олеандр

Олеандр / Фото: pinterest

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Красивое вечнозеленое цветущее растение на самом деле смертельно опасно . Ядовитые вещества находятся во всех его частях и опасны даже после засыхания. Симптомы отравления олеандром таковы: боль в животе, тошнота, рвота, кровавая диарея, ускоренное сердцебиение, галлюцинации и даже остановка сердца.

Азалия

Азалия / Фото: pinterest

Этот прекрасный комнатный цветок очень опасен для своих хозяев. В его листьях и цветах содержится андромедотоксин , который при случайном попадании в организм вызывает сильное жжение, тошноту, диарею, нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной системы.

Фикус

Фикус / Фото: pinterest

Несмотря на свою популярность, фикус также представляет опасность. Млечный сок из его стеблей вызывает раздражение и отеки кожи. А при попадании внутрь приводит к головокружению, тошноте, затрудненному дыханию. Так что его лучше не приобретать, если в доме есть дети и животные.

Гербера

Гербера / Фото: pinterest

Вообще это растение не является ядовитым, но неприятности подстерегают людей во время цветения . А ведь герберу заводят как раз ради красивых цветов. В закрытом помещении растение становится опасным из-за большого количества пыльцы. Аллергия может развиться даже у людей, не склонных к таким реакциям.

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