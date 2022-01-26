Календарь затмений: точные даты на весь 2022 год и влияние на людей

Календарь солнечных и лунных затмений в 2022 году: точные даты и влияние / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступивший 2022 год принесет с собой небольшое количество затмений. Их будет всего четыре – два солнечных и два лунных. Хотя в другие годы их число может достигать 6 и даже 7.

Когда произойдут солнечные и лунные затмения в 2022 году , какими они будут, какое влияние окажет расположение небесных светил на различные сферы жизни, согласно астрологическим наблюдениям, узнайте в нашей статье.

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Затмение – это астрономическое явление, при котором одно небесное тело заслоняет собою свет от другого небесного тела.

По народным приметам считается, что чем больше затмений, тем сложнее год. И это наблюдение полностью подтверждает 2020 год – он был непростым, а всего за этот период наблюдалось 6 затмений – 4 лунных и 2 солнечных.

Когда и сколько затмений будет в 2022 году

Солнечное затмение 30 апреля 2022 года

Первое затмение в 2022 году будет частным солнечным . Оно произойдет 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в знаке зодиака Телец.

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Это затмение будет видно на юго-востоке Тихого океана и частично в Южной Америке.

Затмение в последний день весны под знаком Тельца поставит перед людьми четкие, конкретные и осязаемые цели, которые реально достичь. Также оно затронет вопросы, связанные с личными финансами, ценностями, собственностью, чувством собственного достоинства и стремлением к безопасности.

Апрельское солнечное затмение откроет первый коридор затмений 2022 года, который продлится чуть больше двух недель и завершится лунным затмением.

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Лунное затмение 16 мая 2022 года

Второе затмение 2022 года будет полным лунным и произойдет 16 мая в 7:14 по Киеву в Скорпионе.

Затмение Луны можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, частично в Африке и Европе.

Под влиянием Скорпиона астрологи рекомендуют меньше находиться в компании людей, потому что период опасен разногласиями, конфликтами и ссорами с коллегами, начальством, родственниками, друзьями. Скорпион провоцирует необъяснимую агрессию и выплеск негативных эмоций.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года

Второй коридор затмений 2022 года начнется с частного солнечного затмения 25 октября. Оно произойдет в 13:48 по киевскому времени и вновь под знаком Скорпиона.

Это затмение пройдет над Европой, северо-востоком Африки, Ближним Востоком и западом Азии.

Затмение, наступающее в знаке Скорпиона , усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способными на компромиссы и уступки.

Лунное затмение 8 ноября 2022 года

Последнее затмение в 2022 году будет полным лунным . Оно наступит 8 ноября в 13:02 по киевскому времени под знаком Тельца.

Затмение Луны будет видно жителям Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, а также над Тихим океаном.

Это затмение в знаке Тельца больше подходит для того, чтобы расставить все точки над "і" и разобраться с накопившимися делами. В жизни появится чувство уверенности и стабильности, а сами люди становятся мирными, несколько упрямыми и флегматичными.

Ранее мы публиковали финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.