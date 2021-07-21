Казанская икона Божией Матери: тематические картинки и поздравления

Казанская икона Божией Матери / Фото: Depositphotos
Сегодня, 21 июля, православными почитается один из наиболее ценных образов Богородицы – чудотворная Казанская икона Божией Матери. Это день ее обретения в 1579 году.
Этой иконе молятся об исцелении от многих болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословении молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.
В день празднования Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас красивые, мудрые и добрые поздравления, а также картинки, открытки и стихи.
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Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
Казанская икона Божьей Матери: стихи и поздравления
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Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
День Казанской иконы Божьей Матери: пожелания в стихах
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Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.
Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
Красивое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери своими словами
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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ святой Богородицы хранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
Короткое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери
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Радость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
Лучшие пожелания в прозе в святой день
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Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest
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