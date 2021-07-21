Казанская икона Божией Матери: тематические картинки и поздравления

Сегодня чтится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Отправляйте красивые открытки, картинки и добрые поздравления родным и близким людям.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Depositphotos

Сегодня, 21 июля, православными почитается один из наиболее ценных образов Богородицы – чудотворная Казанская икона Божией Матери. Это день ее обретения в 1579 году.

Этой иконе молятся об исцелении от многих болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословении молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас красивые, мудрые и добрые поздравления, а также картинки, открытки и стихи.

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Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Казанская икона Божьей Матери: стихи и поздравления

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Иконе Божьей Матери Казанской,

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней, горя и ненастий

Ты нас и наших близких защити.



Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех тех, кто очень просит, одари.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

День Казанской иконы Божьей Матери: пожелания в стихах

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Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

И колокольным нежным звоном

От счастья пусть поет душа.



Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Красивое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери своими словами

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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ святой Богородицы хранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Короткое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери

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Радость нашей жизни – это вера,

В Бога, в человека и в добро.

Пусть не исчисляется размером

Сердце, подарившее тепло!

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Лучшие пожелания в прозе в святой день

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Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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