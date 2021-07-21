Казанська ікона Божої Матері: тематичні картинки і привітання

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Depositphotos
Сьогодні, 21 липня, православними вшановується один із найбільш цінних образів Богородиці – чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Це день її здобуття у 1579 році.
Цій іконі моляться про зцілення від багатьох хвороб, захист від біди і пожежі, рятування від ворожих навал, благословення молодятам, про народження дітей і сімейне благополуччя.
У день святкування Казанської ікони Божої Матері ми зібрали для вас красиві, мудрі і добрі вітання, а також картинки, листівки та вірші.
Читайте також: Церковні свята і пости в липні-2021: детальний православний календар
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не лише ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проєкту #ПокажітьНас і бренду Dove.
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
Казанська ікона Божої Матері: вірші і привітання
***
Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
День Казанської ікони Божої Матері: побажання у віршах
***
Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.
Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
Красиве привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері своїми словами
***
З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ святої Богородиці береже вас від бід, всякого зла і хвороб. Бажаю миру, тепла, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
Коротке привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері
***
Радость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
Найкращі побажання в прозі у святий день
***
Нехай ваші серця будуть зігріті молитвами близьких, у ваших будинках панує благодать і спокій, нехай ангели небесні охороняють вас від недуг, хвороб і заздрісників. Хай береже вас Божа Матір.
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.