Казанська ікона Божої Матері: тематичні картинки і привітання

Сьогодні шанується чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Надсилайте красиві листівки, картинки і добрі вітання рідним і близьким людям.

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 21 липня, православними вшановується один із найбільш цінних образів Богородиці – чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Це день її здобуття у 1579 році.

Цій іконі моляться про зцілення від багатьох хвороб, захист від біди і пожежі, рятування від ворожих навал, благословення молодятам, про народження дітей і сімейне благополуччя.

У день святкування Казанської ікони Божої Матері ми зібрали для вас красиві, мудрі і добрі вітання, а також картинки, листівки та вірші.

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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Казанська ікона Божої Матері: вірші і привітання

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Иконе Божьей Матери Казанской,

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней, горя и ненастий

Ты нас и наших близких защити.



Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех тех, кто очень просит, одари.

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

День Казанської ікони Божої Матері: побажання у віршах

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Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

И колокольным нежным звоном

От счастья пусть поет душа.



Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Красиве привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері своїми словами

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З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ святої Богородиці береже вас від бід, всякого зла і хвороб. Бажаю миру, тепла, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Коротке привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері

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Радость нашей жизни – это вера,

В Бога, в человека и в добро.

Пусть не исчисляется размером

Сердце, подарившее тепло!

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Найкращі побажання в прозі у святий день

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Нехай ваші серця будуть зігріті молитвами близьких, у ваших будинках панує благодать і спокій, нехай ангели небесні охороняють вас від недуг, хвороб і заздрісників. Хай береже вас Божа Матір.

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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