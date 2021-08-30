Китайский календарь стрижек на сентябрь-2021, влияющий на судьбу

Китайский календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически в зависимости от лунного календаря.
Однако в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.
Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.
Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.
Стрижки в сентябре-2021 по китайскому календарю
- 1 сентября – нарушение капиллярного кровообращения, особенно у Змеи и Лошади.
- 2 сентября – счастье и удача в общем смысле (везение), особенно у Тигра, Кролика и Петуха. Но Быку, Дракону, Лошади и Козе стричься не рекомендуется.
- 3 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Но не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
- 4 сентября – конфликтные ситуации, особенно у Крыса и Свиньи.
- 5 сентября – душевные переживания, тягостное настроение, особенно у Быка, Дракона и Змеи.
- 6 сентября – неприятие ваших действий и опасные ситуации, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны.
- 7 сентября – обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Обезьяны и Петуха.
- 8 сентября – заболевания и сложности в отношениях, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха и Собаки.
- 9 сентября – финансовый рост, особенно у Кролика, Змеи, Лошади, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется стричься Дракону, Козе, Собаке, Свинье.
- 10 сентября – рост сил и укрепление здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
- 11 сентября – рост имущества, особенно у Быка, Кролика и Петуха. Но Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.
- 12 сентября – риск пострадать от мошенников, особенно у Кролика.
- 13 сентября – жесткая критика ваших действий. От стрижки лучше отказаться.
- 14 сентября – обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Не рекомендуется стричься Кролику, Обезьяне и Петуху.
- 15 сентября – небольшое недомогание. Не рекомендуется стричься Змее и Лошади.
- 16 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Но стричься не рекомендуется Быку, Дракону, Лошади, Козе, Собаке.
- 17 сентября – прояснение ситуации и ясность мышления, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.
- 18 сентября – действия, зарождающие улучшение условий жизни и быта, особенно для Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется стричься Крысе, Свинье.
- 19 сентября – рост материальных благ у Дракона. Не рекомендуется – Крысе.
- 20 сентября – упадок жизненных сил, у Петуха особенно.
- 21 сентября – заболевание и ухудшение условий жизни, особенно у Обезьяны и Петуха.
- 22 сентября – нарушение кровообращения, что влияет на зрение и цвет лица, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.
- 23 сентября – потеря имущества у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
- 24 сентября – финансовые потери у Тигра и Кролика.
- 25 сентября – ситуации, ведущие к личностному росту и самодостаточности у Быка, Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом не рекомендуется стричься Крысе и Свинье.
- 26 сентября – выход за пределы бюджета (нехватка средств на самое элементарное) у Быка и Тигра особенно.
- 27 сентября – сложное заболевание у Петуха, Собаки и Свиньи.
- 28 сентября – рост заболеваний у Обезьяны и Петуха.
- 29 сентября – финансовый рост у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее, Лошади, Козе, Обезьяне.
- 30 сентября – инфекционное заболевание у Быка, Дракона, Козы и Собаки.
Смотрите видеогороскоп на 2021 год:
Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.