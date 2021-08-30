Китайський календар стрижок на вересень-2021, що впливає на долю

Китайський календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологія, як і китайська медицина, базується на вивченні природних циклів. Раніше ми розповідали, як зірки впливають на стан волосся і зачіски в залежності від місячного календаря.
Однак на відміну від західної астрології, китайська стверджує, що стрижка впливає не на ріст волосся, а на життєві обставини.
Ми дізналися у експертів київської "Лабораторії фен-шуй", як можна передбачити вплив будь-яких маніпуляцій із волоссям на наше життя, в залежності від року народження. Виявляється, змінювати колір волосся можна в будь-який день, а ось працювати ножицями, зрізати локони або вкорочувати кінчики бажано за китайським календарем стрижок. Головне правило: робіть це в світлий час доби.
Вплив стрижки відчувається особливо сильно, якщо поруч із датою вказана тварина вашого року народження. Обставини розвиваються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного відвідування майстра.
Стрижки у вересні-2021 за китайським календарем
- 1 вересня – порушення капілярного кровообігу, особливо у Змії та Коня.
- 2 вересня – щастя і удача в загальному сенсі (везіння), особливо у Тигра, Кролика і Півня. Але Бику, Дракону, Коню і Козі стригтися не рекомендується.
- 3 вересня – радісні обставини, особливо у Щура, Змії, Коня, Кози, Мавпи і Півня. Але не рекомендується стригтися Тигру і Кролику.
- 4 вересня – конфліктні ситуації, особливо у Щура і Свині.
- 5 вересня – душевні переживання, тяжкий настрій, особливо у Бика, Дракона і Змії.
- 6 вересня – неприйняття ваших дій і небезпечні ситуації, особливо у Дракона, Змії і Мавпи.
- 7 вересня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Мавпи і Півня.
- 8 вересня – захворювання і складності у стосунках, особливо у Дракона, Змії, Коня, Півня і Собаки.
- 9 вересня – фінансове зростання, особливо у Кролика, Змії, Коня, Мавпи і Півня. Не рекомендується стригтися Дракону, Козі, Собаці, Свині.
- 10 вересня – зростання сил і зміцнення здоров'я, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру і Кролику.
- 11 вересня – збільшення майна, особливо у Бика, Кролика і Півня. Але Щуру і Свині стригтися не рекомендується.
- 12 вересня – ризик постраждати від шахраїв, особливо у Кролика.
- 13 вересня – жорстка критика ваших дій. Від стрижки краще відмовитися.
- 14 вересня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Змії, Коня і Свині. Не рекомендується стригтися Кролику, Мавпі і Півню.
- 15 вересня – невелике нездужання. Не рекомендується стригтися Змії і Коню.
- 16 вересня – радісні обставини, особливо у Щура, Тигра, Кролика, Мавпи і Півня. Але стригтися не рекомендується Бику, Дракону, Коню, Козі, Собаці.
- 17 вересня – прояснення ситуації і ясність мислення, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Не рекомендується стригтися Тигру, Кролику.
- 18 вересня – дії, що зароджують поліпшення умов життя і побуту, особливо для Бика, Тигра, Кролика. Не рекомендується стригтися Щуру, Свині.
- 19 вересня – зростання матеріальних благ у Дракона. Не рекомендується – Щуру.
- 20 вересня – занепад життєвих сил, у Півня особливо.
- 21 вересня – захворювання і погіршення умов життя, особливо у Мавпи і Півня.
- 22 вересня – порушення кровообігу, що впливає на зір і колір обличчя, особливо у Щура, Кролика, Змії, Коня, Свині.
- 23 вересня – втрата майна у Бика, Дракона, Коня, Кози, Собаки.
- 24 вересня – фінансові втрати у Тигра і Кролика.
- 25 вересня – ситуації, що ведуть до особистісного росту і самодостатності у Бика, Тигра, Кролика, Кози, Мавпи. При цьому не рекомендується стригтися Щуру і Свині.
- 26 вересня – вихід за межі бюджету (брак коштів на елементарне) у Бика і Тигра особливо.
- 27 вересня – складне захворювання у Півня, Собаки і Свині.
- 28 вересня – зростання захворювань у Мавпи і Півня.
- 29 вересня – фінансовий зріст у Щура, Тигра, Дракона, Собаки і Свині. При цьому не рекомендується стригтися Змії, Коню, Козі, Мавпі.
- 30 вересня – інфекційне захворювання у Бика, Дракона, Кози і Собаки.
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