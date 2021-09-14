Когда День учителя-2021 в Украине

День учителя в Украине / Фото: Pexels

Ежегодно в начале октября, практически через месяц после Дня знаний, Украина отмечает еще один праздник, посвященный школе, учебе и людям, чья профессия неразрывно связана с этими понятиями – День учителя .

Несмотря на всю серьезность профессии, это добрый, милый и позитивный праздник, который по традиции отмечают не только педагоги, но также родители, дети, студенты и даже те люди, кто давным-давно окончил школу.

Когда будет День учителя-2021 в Украине, какова его история и почему эта дата ежегодно отмечается в разные дни, узнайте в нашей статье.

Когда День учителя в Украине в 2021 году

В Украине этот профессиональный праздник не имеет фиксированной даты и каждый год отмечается в первое воскресенье октября .

В 2021 году День учителя выпадает на 3 октября . Так что своих преподавателей уместно поздравлять в пятницу, 1 октября .

День учителя: история праздника

День работников образования – такое официальное название носит этот праздник. Хотя для нас гораздо привычнее звучит "День учителя".

Дата празднования была установлена во времена СССР 29 сентября 1965 года . А вот официально День учителя начал отмечаться с 1980 года.

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Позже, в независимой Украине, согласно Указу Президента Украины от 11 сентября 1994 года , День учителей стали ежегодно праздновать в первое воскресенье октября.

А вот Международный день учителя ежегодно отмечается 5 октября . В 2021 году это будет вторник.

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